Alonso over ‘emotionele’ terugkeer naar Enstone: ‘Net als de eerste dag op school’

Fernando Alonso heeft genoten van zijn ‘emotionele’ terugkeer naar Enstone, waar de fabriek van zijn nieuwe maar toch ook oude werkgever Renault staat. De Spanjaard vergelijkt het bezoek met de ‘eerste dag op school’ en zegt veel te hebben geleerd. Hij denkt dat het team er goed voor staat voor de komende jaren, al weet hij ook: “We hebben nog een lange weg te gaan.”

Alonso maakt volgend jaar zijn rentree in de Formule 1 nadat hij in 2018 nog zijn afscheid aankondigde van de sport. De inmiddels 39-jarige Spanjaard liet echter de deur voor een rentree in de sport op een kiertje en dit jaar kondigde Renault aan dat hij zijn terugkeer zal maken bij het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd. De afgelopen twee dagen bracht Alonso een bezoek aan de fabriek in Enstone en het Franse Viry-Chatillon, waar de krachtbronnen geproduceerd worden.

“Het was een mooie ervaring om weer terug te keren naar Enstone, het waren emotionele dagen”, zegt Alonso. “Er zijn veel dingen veranderd; de simulator is vernieuwd en de windtunnel is voorzien van een update. Maar een aantal dingen is ook hetzelfde gebleven; dezelfde kantoortjes, de sportschool die ik vaak bezocht”, aldus de Spanjaard.

“Het was net als de eerste dag op school”, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. “Er viel veel te leren, maar het was productief. Ik heb een programma gevolgd op de simulator, ben alvast wat gewend geraakt aan de auto en heb de faciliteiten getest. De laatste keer dat ik hier was stond er geen simulator! Ik heb toen een stoeltje gepast en ontmoetingen gehad met de belangrijkste personen om het programma voor volgend jaar te begrijpen. Het ging erom dat ik weer een beetje op gang kwam”, aldus Alonso.

Alonso gaf altijd aan alleen maar terug te willen keren in de Formule 1 bij een competitief team. Renault lijkt dit jaar goede vooruitgang te hebben geboekt, al verschillen de prestaties van de auto enorm per circuit. De Franse renstal staat momenteel op de vijfde plek bij de constructeurs op 83 punten. Toch heeft Alonso goede hoop voor zijn derde periode bij Renault.

“Ik denk dat het team er goed voor staat voor de komende jaren. De afgelopen races waren bemoedigend voor iedereen, ook voor mijzelf. Om Renault weer op competitieve wijze terug te zien is goed voor de sport en ik ben verheugd om de verbeteringen te zien. We hebben nog steeds een lange weg te gaan en het middenveld zicht dicht bij elkaar maar ik denk dat de jongens het geweldig gedaan hebben. De afgelopen races waren spannend en ik kijk ernaar uit om weer in de mix te zitten. Ik zal nu opvolgen wat het team nu van mij nodig heeft; een paar dagen op de simulator, sommige weekenden helpen en beschikbaar blijven voor wat het team dan ook nodig heeft”, sluit de Spanjaard af.