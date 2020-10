Abiteboul over tatoeage: ‘Hij mag bepalen wat het wordt, ik mag de grootte bepalen’

Daniel Ricciardo stond voor het eerst als Renault-coureur op het podium en dat betekent dat Cyril Abiteboul een tatoeage moet zetten. Hij weet nog niet wat voor tatoeage hij moet zetten. “Daar gaan we het nog over hebben.”

Voor Renault is het het eerste podium sinds Maleisië 2011, toen Nick Heidfeld derde werd. Cyril Abiteboul is natuurlijk ongelooflijk blij met het podium. “Het is een mijlpaal voor het team. We keerden in 2016 terug als fabrieksteam en het heeft even geduurd om competitief te worden. We hebben veel kritiek gehad, maar het is nu wel duidelijk dat we progressie hebben geboekt”, vertelt Cyril Abiteboul aan F1.

Abiteboul blijft wel realistisch. “Vandaag werden we derde door de uitvalbeurt van Valtteri Bottas. Normaal gesproken kunnen we niet met Mercedes en Red Bull vechten”, aldus de teambaas van Renault. “Maar Ricciardo was echt fantastisch vandaag. Hij verdient de vierde plaats in het kampioenschap. Er waren wat twijfels of hij iets zou toevoegen aan het team, maar hij heeft tegendeel bewezen”, stelt de Fransman.

Door het podium van de Australiër, moet Abiteboul een tatoeage zetten. Hij krabbelt niet terug van zijn weddenschap. “We hebben de weddenschap een tijdje geleden afgesloten. We moeten er wel weer over gaan praten. Hij mag bepalen wat het wordt en ik mag bepalen hoe groot de tatoeage wordt. Ik weet nog niet waar hij gezet gaat worden, daar moeten we het over hebben”, zegt Abiteboul.

