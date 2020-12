Kvyat zou reserverol accepteren voor 2021: ‘Hoop dan wel in 2022 terug te keren’

Daniil Kvyat zegt een eventuele reserverol voor 2021 te willen accepteren, al richt hij zich dan wel op een terugkeer in de Formule 1 in 2022. De 26-jarige Rus lijkt zijn zitje bij Alpha Tauri af te moeten staan aan Honda-protegé Yuki Tsunoda en zal dan opnieuw een jaartje aan de zijlijn moeten staan, maar wil dan wel zijn best doen om in 2022 terug te keren: “Ik heb de sport nog veel te geven.”

Het is al zeker dat Pierre Gasly volgend seizoen opnieuw in de Alpha Tauri zal rijden, maar het team heeft nog niet bevestigd wie zijn teamgenoot zal worden. Kvyat heeft zijn contract met het team nog niet verlengd en het lijkt erop dat Formule 2-coureur Yuki Tsunoda de favoriet is voor het zitje naast Gasly. De Japanner behaalde met zijn derde plaats in de Formule 2 genoeg punten voor de superlicentie en zal aanstaande dinsdag deelnemen aan de test in Abu Dhabi. Hij heeft daarnaast al getest op Imola en lijkt dus opgewarmd te worden voor zijn Formule 1-debuut in 2021.

Dat zou betekenen dat Kvyat opnieuw een jaar langs de zijlijn zal staan, net als in 2018. Hij kreeg toen een rol als reservecoureur bij Ferrari en zou een eventuele reserverol niet afslaan voor 2021, mocht het zitje naar Tsunoda gaan. “Ik weet niet waarom het zo lang duurt voordat er iets van nieuws naar buiten komt”, vertelt Kvyat. “We hebben al wat inleidende gesprekken gehad, maar binnenkort zal je er toch wel achter komen.”

“Ik sta open voor veel dingen en natuurlijk zou ik dit ook overwegen”, verwijst Kvyat naar een eventuele reserverol. “Ik wil eerst dit seizoen afronden en dan zal ik beslissingen nemen. Als ik in 2021 geen zitje heb, dan wil ik mijn best doen om in 2022 terug te keren”, aldus de Rus.

In 2022 zullen de grote reglementswijzigingen, die voor 2021 gepland stonden, van kracht gaan. Teams hebben dan coureurs met ervaring nodig, stelt Kvyat, die dan nog wat kansen ruikt. “De teams hebben ervaren coureurs nodig en ik kan je verzekeren dat ervaring echt van belang is, zeker met de nieuwe regels en natuurlijk zou ik kijken naar mogelijkheden om terug te keren, want ik heb deze sport nog veel te geven”, concludeert hij.