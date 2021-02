Pérez legt Honda-motor langs Mercedes-meetlat: ‘Honda heeft al veel progressie geboekt’

“Interessant”, zo omschrijft Red Bulls nieuwe aanwinst Sergio Pérez de strijd op motorisch vlak tussen Honda en Mercedes, met de Mexicaan die voor zijn komst naar Red Bull jarenlang met Mercedes-motoren reed.

Sterker nog, Pérez heeft sinds het begin van het hybridetijdperk in 2014 uitsluitend met Mercedes-motoren gereden. Hoewel de Mercedes-krachtbron niet altijd toonaangevend is geweest – met Ferrari dat tussen 2018 en 2019 doorgaans over de sterkste (zij het niet onomstreden) motor beschikte – had Mercedes in 2020 wel weer de beste power unit.

Sinds zijn overstap van Racing Point naar Red Bull heeft Pérez echter ook Honda-producten kunnen proberen. Zowel een twee jaar oude motor achterin 2019’s RB15 die hij vorige week een paar keer de sporen gaf, als de nieuwste versie achterin de RB16B van 2021. Puur tussen die twee motoren merkte Pérez al een verschil, vertelt hij in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine.

“Honda heeft tot op heden al veel progressie geboekt”, zegt Pérez. “We weten ook dat ze keihard werken in Japan om het verschil met Mercedes goed te maken. Ik denk dat ze er in dat opzicht ook klaar voor zijn de strijd aan te gaan. Maar of het daadwerkelijk genoeg is om de Mercedes-motoren te evenaren, moeten we maar zien. Het wordt hoe dan ook interessant”, denkt Pérez.

