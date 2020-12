Sergio Pérez neemt waardevolle kennis over Mercedes-krachtbron mee naar Red Bull

Zijn racecraft, bandenmanagement en ervaring waren niet de enige redenen voor Red Bull-topman Helmut Marko om Sergio Pérez te contracteren voor 2021. De Mexicaan heeft veel kennis van de Mercedes-motoren en de gewiekste Marko zag ook daar een groot voordeel in om Pérez zijn team te halen.

“Hij kan ongelooflijk goed met zijn banden omgaan. Uiteraard brengt hij ook veel know-how mee van de Mercedes-motoren, over de mapping bijvoorbeeld”, aldus Marko in een interview bij Red Bulls eigen tv-zender Servus TV. “Sinds Racing Point zijn contract heeft ontbonden, is hij natuurlijk goed gaan opletten op hoe de motoren werken. We hopen op veel input daarvan.”

Lees ook: Hamilton ziet een sterker Red Bull met Perez: ‘Dit jaar was ik, Valtteri tegen Verstappen’

(tekst gaat verder onder de foto)

De Mexicaan tekende voor 1 jaar en ook dat is niet zonder reden. “Dat heeft met hem te maken”, wijst Marko op pupil Max Verstappen naast hem die ook te gast was in het programma. “Sinds hij bij ons rijdt, is de tweede auto altijd achtergebleven. Behalve met Daniel Ricciardo dan.” Om daar plagerig aan toe te voegen: “Nu zullen we zien hoe een coureur die snel was in een Mercedes-kopie zal presteren bij ons.”

‘Ken Alex al zo lang’

Verstappen zei in hetzelfde tv-programma wel te doen te hebben met Alex Albon, de Britse Thai is voor 2021 veroordeeld tot een rol als testcoureur. “Dat is wel jammer, ik mag Alex uiteraard graag. We kennen elkaar al zo lang, maar hij zit nog steeds bij het team. Hij is zeker snel, maar het afgelopen jaar was lastig voor hem. Misschien is er volgend jaar nog een kans.”

Over de kwaliteiten van zijn nieuwe teamgenoot zit Verstappen niet in. “Dat komt goed, Sergio is ook relaxed. Hij is snel op de baan en dat hebben we nodig in het team. Sergio heeft het geweldig gedaan bij Racing Point dit jaar. Ik hoop dat we met beide auto’s vooraan mee kunnen doen volgend jaar.”

Lees ook: Van der Garde: ‘Pérez gaat Verstappen op scherp zetten’