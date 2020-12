Hamilton ziet een sterker Red Bull met Perez: ‘Dit jaar was ik, Valtteri tegen Verstappen’

Het contracteren van Sergio Perez door Red Bull zorgt weer voor een frisse uitdaging voor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Mercedes. De regerend wereldkampioenen zijn zoals altijd op hun hoede en moeten toegeven dat Red Bull nu met Max Verstappen én Perez over een sterke one-two-punch beschikt.

Lewis Hamilton herkende de situatie waarin Max Verstappen zich bevond in 2020 maar al te goed. De Nederlander had weinig steun van zijn teamgenoot Alex Albon en moest vooral in zijn eentje trachten een vuist te maken tegen Hamilton en Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.

“Het is dit jaar vooral, dat zeg ik met alle respect voor Alex Albon, ik en Valtteri tegen Max geweest”, aldus Hamilton voorafgaand aan het FIA Price Giving Gala. De wereldkampioen maakte een dergelijke situatie zelf ook al eens mee in zijn McLaren-jaren met Heikki Kovalainen, al noemde hij de Fin vanavond niet bij naam. “Ik weet hoe dat is. Bij McLaren was ik de kopman en de tweede auto auto kon zich nooit in het gevecht mengen. Als we dan tegen Ferrari moesten vechten, konden zij altijd hun strategie aanpassen waardoor het moeilijker werd voor ons.”

Met de toevoeging van Sergio Perez zal dat veranderen, meent Hamilton. “Red Bull zal uiteraard sterker zijn nu. Sergio heeft het ongelooflijk goed gedaan, ik ben ontzettend blij voor hem dat hij alsnog een stoeltje heeft gevonden. En dat ook nog bij een topteam. Dat kan een geweldig gevecht worden, het wordt in ieder geval zeker moeilijker voor ons.”

Ook Bottas is verheugd voor zijn collega Perez: “Ik ben zeker blij voor hem, een plek bij een goed team. Dat heeft hij echt verdiend. De concurrentie is weer sterker geworden. Al is dat speculeren nu, we weten het nog niet maar het wordt zeker interessant.” Hamilton zegt weer op scherp gezet te zijn: “Wij zullen een tandje bij moeten schakelen. Het is lang geleden dat we zo’n strijd hebben gehad tegen twee sterke coureurs. Maar we houden van de uitdaging.”