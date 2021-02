Verstappen: ‘Motorproject Red Bull spannend, maar verandert niks voor me’

Max Verstappen vindt het ‘spannend’ dat Red Bull na Honda’s vertrek eind 2021 het heft in eigen handen neemt met een eigen motorproject, maar tegelijkertijd verandert dit niks voor hoe hij naar zijn toekomst bij het team kijkt.

Dat vertelt de Nederlander in gesprek met de internationale pers, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Het verandert niks voor me”, antwoordt hij op de vraag wat het voor hem betekent dat Red Bull de Honda’s na 2021 in eigen beheer neemt en zelf gaat runnen.

“Het is spannend”, erkent hij wel, “maar ik focus me er niet te veel op, probeer in de eerste plaats dit jaar een goed seizoen te hebben. De knappe koppen op de achtergrond zullen zich wel met de motor bezighouden.”

Wat Verstappen desgevraagd nog wel aanhaalt, is dat het goed is dat Red Bull nu duidelijkheid heeft over haar toekomst op motorisch vlak en vanaf 2022 zelfs haar lot in eigen handen heeft met het in-house motorprogramma. “Het is belangrijk en mooi dat het allemaal rond en getekend is.”

Verstappens Red Bull-contract loopt nog door tot en met eind 2023, maar hij zou eventueel middels ontsnappingsclausules eind 2021 al weg kunnen bij het team. Verstappen zegt echter hier nog niet over na te denken. “Het is immers nog zo vroeg in het jaar.”

