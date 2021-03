Honda: ‘Onze motor al beter dan de 2020-versie van Mercedes’

Bij Red Bull had men afgelopen zondag na afloop van de wintertest in Bahrein de nodige moeite hun enthousiasme te verbergen. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke nuances en voorbehouden maar ook Honda is één en al positiviteit over komend seizoen en de kansen van Max Verstappen.

Toyoharu Tanabe, de F1-baas van Honda, doet nog een schepje bovenop alle hoopgevende teksten die uit het kamp komen. “Ik geloof dat onze motor in ieder geval beter is dan die van Mercedes vorig jaar. Maar we weten nog niet hoeveel vooruitgang zij hebben geboekt in de winterpauze, dat zullen we zien in de kwalificatie en na de race.”

Uiteraard zijn de Japanners ook op hun hoede voor het ontwikkelingstempo van Mercedes. “Vorig jaar zagen we dat zij een grote stap zetten in de doorontwikkeling van de motor”, weet Tanabe. “Het lastig te raden wat daar gaande is en wat het resultaat is van hun programma. We hebben daar nog geen antwoord op.” Zeker is wel dat men positief gestemd is over de wintertest in Bahrein, tijdens de 3 dagen kon het volledige programma worden afgewerkt en oogde de RB16B stabiel en snel.

Volgens The Race was men ook tevreden over de test met de motor in de optimale stand die voor de kwalificatie en de race gebruikt gaat worden. “We zijn blij met die resultaten.” Ook wat betreft de betrouwbaarheid lijkt men stappen te hebben gezet bij Honda, in de warmte van Bahrein waren er wel enkele euvels waar nog zorgen over zijn maar: “De test gaf een goed inzicht in de betrouwbaarheid, het aantal issues was kleiner dan ik had verwacht.”

Ik hoop dat we in een positie zitten om het gevecht om het kampioenschap met Mercedes aan te gaan. Maar ik weet ook hoe sterk zij zijn wat betreft technische kennis, het chassis, de krachtbron, de coureurs, het teamwork enzovoorts. Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken na een driedaagse test.”