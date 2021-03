VT1: Verstappen bovenaan na vooral verkennende sessie, Bottas en Norris volgen

De eerste vrije training op het Bahrain International Circuit was er één zoals velen. De sessie draaide vooral om het verzamelen van data, hele snelle tijden werden er niet gereden maar uiteindelijk was het Max Verstappen die het minst langzaam reed van allemaal. Met een 1.31.394 bleef hij Bottas met 3 tienden voor.

Het was warm vanmiddag in Bahrein, daarmee werd de sessie wat betreft het nabootsten van omstandigheden voor zaterdag en zondag vrijwel waardeloos. Komend weekend zal het koeler zijn in de Bahreinse woestijn, bovendien wordt er flink wat wind verwacht. En zoals Verstappens engineer Gianpiero Lambiase al op de radio communiceerde: “Het draait louter om het verzamelen van data.”

Lees ook: Honda: ‘Onze nieuwe motor is een soort mechanisch mirakel’

En dus lieten de teams de tanden nog niet zien. Mercedes-baas Toto Wolff hintte op donderdag nog naar een inventieve vondst maar deze is tot nog toe nog niet gespot, teams zullen hun experts ongetwijfeld op foto’s laten speuren. Omdat de vrije training dit jaar slechts een uurtje duurde, is het voor teams wellicht nog zoeken naar de juiste benadering. Pierre Gasly was veel buiten te vinden en klokte 23 rondjes, Max Verstappen deed ‘slechts’ 3 runs en 12 rondjes in totaal, zijn laatste vliegende ronde was de snelste.

Valtteri Bottas was uiteindelijk drie tienden langzamer, daarachter eindigden Lando Norris en Lewis Hamilton op ongeveer een halve seconde op de voet gevolgd door Charles Leclerc en de andere Red Bull-coureur Sergio Perez. Kijk hieronder voor de volledige uitslag van de trainingssessie.

Lees ook: Tijd om te racen, Max Verstappen is nu echt uitgepraat: ‘Kijk er naar uit om in te stappen’