Tijd om te racen, Max Verstappen is nu echt uitgepraat: ‘Kijk er naar uit om in te stappen’

Na weken van voorbeschouwen kon het Nederlandse F1-journaille de antwoorden van Max Verstappen tijdens het afsluitende Nederlands kwartiertje op de mediadag wel uittekenen. “Ik zeg steeds hetzelfde, al wekenlang”, aldus de Red Bull-coureur die er duidelijk aan toe is om te beginnen.

Sinds de wintertest op hetzelfde circuit in Bahrein als waar dit weekend het seizoen wordt afgetrapt, heeft de Nederlander het bijna dagelijks moeten herhalen. Wat de deze winter geboekte progressie van Red Bull ook blijkt te zijn, op zaterdag in Q3 wordt duidelijk wat het waard is. Goed, de RB16B oogde in balans en er leken zich geen noemenswaardige problemen voor te doen en ja, Mercedes had allesbehalve een soepele wintertest.

Lees ook: Verstappen over favorietenrol: ‘Dat doet er niet toe, prestaties op de baan wel’

De renstal van Toto Wolff grijpt het momentum aan om Red Bull nadrukkelijk naar voren te schuiven als ‘winnaar van de wintertest’ en het ‘te kloppen team’. “Wij moeten vooral naar ons zelf kijken, dan gaan we het wel zien”, herhaalde Verstappen maar weer eens. “Waarom ze dat doen, maakt me eigenlijk ook niet uit. Het is duidelijk dat we een positieve winter hebben doorgemaakt en dat de testdagen ook goed verliepen. We hadden vorig jaar wat problemen, we hebben geprobeerd deze op te lossen. De tijd zal nu uitwijzen of dat is gelukt.”

Ondanks dat Bahrein met zijn powerkarakter misschien niet de beste graadmeter is qua verhoudingen, is na komend weekend wel meteen veel duidelijk. “Als je snel bent, ben je overal snel. Dat heb je vorig jaar wel gezien met Mercedes, je moet gewoon overal snel zijn.”

Lees ook: ‘Ik denk dat we Verstappen en Russell in 2022 bij Mercedes zullen zien’

De Nederlander weet zich in zijn missie gesteund door het afzwaaiende Honda dat de ontwikkeling van de 2022-motor naar voren haalde om dat afscheid luister bij te zetten. “Zij hebben goede stappen gezet”, om er maar weer aan toe te voegen: “We zullen zien of het goed genoeg is om de concurrentie aan te gaan met Mercedes. Ze werken bij Honda keihard en doen er echt alles aan om competitief te zijn. Dat waardeer ik zeer. Iedereen wil kampioen worden en dat is belangrijk voor iedereen binnen het team.”

Maar goed, Verstappen heeft zich ook vandaag weer een slag in de rondte gepraat. Iedereen heeft hetzelfde te horen gekregen, inclusief voorbehoud en de nodige slagen om de arm. “Ik heb een lange dag achter de rug”, zuchtte Verstappen die het einde van de drukke mediadag in zicht had. “Ik kijk er altijd weer naar uit om in de auto te stappen.”