‘Ik denk dat we Verstappen en Russell in 2022 bij Mercedes zullen zien’

Zak Brown voorspelt dat Mercedes in 2022 kiest voor een volledig nieuwe line-up. Volgens de McLaren-baas zouden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hun stoeltjes volgend seizoen moeten afstaan aan Max Verstappen en George Russell. “Ik denk dat dat de logische conclusie is.”

Het contract van zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas loopt aan het einde van 2021 af en dus kan de Duitse renstal in 2022 met een compleet nieuwe line-up aantreden. Volgens McLaren-baas Zak Brown zou dat zelfs een logische ontwikkeling zijn. Brown heeft bovendien al een rijdersduo in zijn hoofd. Dat vertelt hij aan Daily Mail.

“Ik denk dat we Max en George (Verstappen en Russell, red.) daar in 2022 zullen zien”, stelt de Amerikaan in gesprek met het Britse dagblad. “Ik denk dat dat de logische conclusie is. Lewis wint dit jaar titel nummer acht en is zo de meest succesvolle coureur.”

Met titel nummer acht zou Mercedes dan in schoonheid afscheid kunnen nemen van de Brit, terwijl ook Bottas plaats moet maken. “Ze hebben een éénjarige deal met hem en ook de contracten van George en Max lopen af.” (Verstappen heeft bij Red Bull een contract tot 2023 maar er zijn ontsnappingsclausules opgenomen in de overeenkomst, red.) Volgens Brown dus het ideale moment voor Mercedes om twee jonge maar ervaren coureurs aan te trekken. “Dan heb je de ervaring en de jeugd van Max en de jeugd van George. Als ik Mercedes was, zou ik dat een goede line-up vinden voor de komende vijf jaar”, aldus de McLaren-baas.



