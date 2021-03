Verstappen over favorietenrol: ‘Dat doet er niet toe, prestaties op de baan wel’

Max Verstappen begint met goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. De Nederlander voelde zich tijdens de testdagen comfortabel in de auto die ‘voorspelbaar’ aanvoelde, al wil hij niet te veel praten over de favorietenrol: “Dat is omdat het er gewoon niet toe doet.”

Het is inmiddels een traditie geworden dat na afloop van de testdagen, op basis van de zichtbare gegevens, de favorieten voor het seizoen worden aangewezen. De afgelopen jaren wisselde dat stokje steeds tussen Mercedes en Red Bull en ook dit jaar wilden de twee teams die rol in de schoenen schuiven van het andere team. Verstappen wil van die praatjes over de favorietenrol echter niks weten.

Lees ook: ‘Ik denk dat we Verstappen en Russell in 2022 bij Mercedes zullen zien’

“Dat is omdat het er gewoon niet toe doet”, vertelt Verstappen op de persconferentie in Bahrein. “Wat er toe doet is dat je presteert op de baan op de momenten dat het moet. Je moet gefocust blijven en dit soort gepraat leidt je alleen maar af. Het is belangrijk om je op je werk te focussen.” Verder wil Verstappen zich niet te veel uitweiden over de kansen van Red Bull: “Ik heb het al heel vaak gezegd deze weken, we zullen het zien.”

Ervaren teamgenoot

Met Sergio Pérez naast zich heeft Verstappen een ervaren teamgenoot. De Mexicaan begint dit jaar aan zijn elfde seizoen in de Formule 1 en dat kan de Nederlander helpen, al maakt Verstappen duidelijk dat het vooral voor het team van belang is. “Allereerst moet het team blij zijn natuurlijk. Ik ken Checo al een aantal jaar. Alles verloopt soepel tot nu toe en qua feedback zitten we in dezelfde richting. Het is ook fijn om een beetje informatie te krijgen van hem. We moeten Mercedes elk raceweekend onder druk zetten”, aldus Verstappen.

Lees ook: Horner: ‘Natuurlijk wil Mercedes schijnwerpers van zich afschuiven, hoort bij het spelletje’

De testdagen verliepen goed voor Red Bull, dat uiteindelijk de snelste tijd noteerde, maar misschien nog belangrijker is dat het team een stuk meer ronden reed dan concurrent Mercedes. “Het verliep soepel en dat is precies wat je wil”, vertelt Verstappen. “Zeker met zo weinig tijd hoop je dat het op die manier verloopt. Het is altijd lastig te zeggen waar je staat, de omstandigheden zijn anders, de banden, vloer, aerodynamica. Het belangrijkste is dat de auto voorspelbaar voelde”, besluit de Nederlander.