Horner: ‘Natuurlijk wil Mercedes schijnwerpers van zich afschuiven, hoort bij het spelletje’

Het was net als voorgaande seizoenen opnieuw een psychologisch spelletje na de testdagen in Bahrein: wie staat er beter voor, Mercedes of Red Bull? Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde de favorietenrol in de schoenen schuiven van Red Bull, maar dat verbaast teambaas Christian Horner niet: “Dat hoort bij het spelletje.”

De testdagen verliepen op papier beter voor Red Bull dan voor Mercedes. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez stond na drie testdagen op het Bahrain International Circuit op 369 afgelegde rondes, terwijl Mercedes een lastigere test kende en met ‘slechts’ 304 onderaan het lijstje stond. Mercedes kende gedurende de testdagen een aantal problemen waardoor zij de nodige tijd verloren.

Lees ook: Hamilton en Verstappen? Alonso: ‘Ik ben beter’

Na afloop van die testdagen was Wolff duidelijk over wie de favoriet voor 2021 zou zijn. “De W12 was niet zo stabiel, voorspelbaar en lag niet zo op rails als sommige andere teams”, vertelde de Mercedes-teambaas. “De Red Bull zag er in de korte en lange runs snel uit.”

Spelletje

Voor Horner waren de testdagen een reden om voorzichtig positief te zijn over de kansen voor het team dit seizoen. “Het valt niet te ontkennen dat er, na drie soepel verlopen testdagen in Bahrein, een gevoel van enthousiasme heerst dat wij de zevenjarige dominantie van Mercedes kunnen doorbreken”, schrijft Horner in een column voor Red Bull. Hij benadrukt dat het team de omvang van de uitdaging van dit seizoen niet mag onderschatten. “We weten dat Mercedes de afgelopen zeven jaar niet per ongeluk heeft gewonnen: het is een kwalitatief, hoogstaand team dat gedreven is om sterk terug te komen”, aldus de Brit.

Lees ook: Parabolica: ‘Waarom zou Mercedes in jaar acht plots zijn voorsprong kwijt zijn?’

Horner blijft daarom liever voorzichtig wat betreft de favorietenrol. “Natuurlijk wil Mercedes de schijnwerpers van zich afschuiven, dat hoort bij het spelletje”, zo schrijft de Red Bull-teambaas. “Maar de realiteit is dat zij de regerend wereldkampioenen zijn en het is aan ons om de kloof te dichten en het gevecht met ze aan te gaan”, aldus Horner.