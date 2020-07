VT1: Hamilton en Bottas het snelst, Verstappen derde ondanks spin

Mercedes is op de Red Bull Ring verder gegaan waar het vorig jaar gestopt was. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren het snelst in de eerste vrije training van 2020.

Het tafereel aan het begin van de training deed denken aan het begin van de lente. Als een kudde koeien die voor het eerst de weide in mogen, reed het gros van de coureurs de Red Bull Ring op. “Dit gaat snel!”, jubelde Carlos Sainz. Hij had in aanloop naar de hervatting dit weekend alleen in een F3-auto getraind. Verder verliep het eerste gedeelte van de vrije training zoals ieder andere VT1: installatie- en verkenningsrondjes en weinig serieuze tijden.

Na wat regendruppels, runs op intermediates werd er na drie kwartier op de klok voor het eerst ook met de rode softs gereden. Grote vraag was ook of Mercedes het fameuze DAS-systeem gaat gebruiken dit weekend. Er werd veel getuurd naar de onboards van Hamilton en Bottas en ja, op een gegeven moment was er beweging in het stuur bij Bottas. Het Dual Axis Steering waarmee de stand van de wielen wordt aangepast, is in gebruik.

Aan het eind van de sessie stonden de twee in het zwart gespoten bolides ook bovenaan de rangschikking. De tijden zijn nog niet bijster snel, ruim 2 seconden langzamer dan de poletijd van vorig jaar. Tussen Hamilton en Bottas zat drie tienden, Max Verstappen stond een kleine drie tienden daarachter.

De Nederlander kende met een 34 rondjes een productieve sessie als spinde hij nog wel tijdens een vliegende ronde. Achter Verstappen maken Perez, Norris, Albon, Ricciardo, Magnussen en Leclerc de top 10 vol. Vettel eindigde als twaalfde, achter Stroll. Romain Grosjean begon het seizoen in mineur, hij kwam door remproblemen nauwelijks in actie.

