Verstappen klaar voor machtsgreep: ‘Bij gelijk materiaal stopt helemaal niets mij af’

Max Verstappen staat net als zijn collega’s en de wereldwijde schare fans te trappelen van ongeduld om het Formule 1-seizoen op de Red Bull Ring in gang te schieten. “Mijn gevoel is, zeker als je afgaat op de wintertest in Barcelona, positief. Maar Mercedes is nog steeds de favoriet”, zo stelt hij.

In een exclusieve sessie met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1, bespreekt Verstappen talloze onderwerpen. Openhartig en genuanceerd weegt hij zijn kampioenskansen, verhaalt hij over de surrealistische situatie op de Red Bull Ring, het gebruik van mondkapjes en belicht hij de transfers van zijn oud-teamgenoten Daniel Ricciardo en Carlos Sainz.

Lees ook: Vettel verrast door telefoontje Binotto: ‘Heb geen aanbod gehad’

De kenners zijn het er bijna wel over eens: de titelstrijd in 2020 wordt er volgens hen eentje die zal gaan tussen Mercedes en Red Bull. Of beter gezegd: tussen Hamilton en Verstappen. De Nederlander is klaar voor een machtsgreep, zo verzekert hij. “Het gevoel is, zeker als je afgaat op de wintertests in Barcelona, positief. Maar”, zo nuanceert hij, “Mercedes is nog steeds de favoriet. We zullen even moeten afwachten hoe iedereen na zo’n pauze in zijn ritme komt.”

Wie of wat hem eventueel kan stoppen als de RB16 minimaal gelijkwaardig is aan Mercedes’ uitdager? “Helemaal niks”, denkt Verstappen. “We moeten in ieder geval eerst hetzelfde materiaal kunnen krijgen, of liever nog: beter materiaal. Dat maakt het wat makkelijker”, zegt hij met een kwinkslag. “We gaan het zien. Ik heb op dit moment geen idee waar we precies staan, je kunt daarover wel blijven speculeren. Ik denk dat het beter is dat we eerst maar eens gaan beginnen, dan kan ik van daaruit ook duidelijkere antwoorden geven.”

Lees ook: Geen bandenwarmers toegestaan in de pitstraat tijdens de race

Verstappen vloog als een van de weinigen uit zijn team op eigen gelegenheid in. In Spielberg is hij redelijk geïsoleerd: Verstappen heeft in de nabijheid van het circuit de beschikking over een eigen motorhome. De PlayStation is meegegaan om de tijd te doden, indien dat nodig is. “Maar je bent toch altijd druk”, weet hij uit ervaring. “Er zijn geen fans en je hebt een mondkapje op, maar verder verschilt het qua werk nu niet zoveel van een gewoon raceweekend”, beweert Verstappen. “Je moet alleen extra voorzichtig zijn en afstand houden, kunt niet even high-fiven.”

In de afgelopen weken ging het ook in de Formule 1 voornamelijk over het debat dat is losgebarsten rond racisme. Hamilton ontpopte zich daarbij tot activist en spoorde zijn collega’s aan stelling te nemen en zich ook uit te spreken tegen racisme. “Ik denk dat niemand het eens is met racisme”, zo neemt hij krachtig stelling. “Daarover hoef je het niet lang te hebben: je wilt gewoon geen racisme. Voor mij is iedereen in deze wereld gelijk.”

Lees ook: Parabolica, aflevering 1: ‘Wees niet verbaasd als papa Latifi Williams binnenkort koopt’

Tot slot ging Verstappen nog in op de vraag of hij verrast was door de keuzes van McLaren en Ferrari, die zich voor 2021 verzekerd hebben van de diensten van respectievelijk Daniel Ricciardo (nu nog Renault) en Carlos Sainz (nu nog McLaren), twee oud-teamgenoten van hem. “Toen ik hoorde dat Vettels contract niet werd verlengd, wist ik vrij snel wat er ging gebeuren. Voor Carlos is dit natuurlijk een prachtige kans. Als je een topzitje krijgt bij Ferrari is dat heel mooi. Ik hoop ook dat hij goed gaat doen, het Charles zo moeilijk mogelijk kan gaan maken en dat ze elkaar gaan pushen.” En wat Ricciardo betreft? “Ik weet niet hoe sterk McLaren volgend jaar zal zijn, ze zijn in ieder geval ambitieus. En met motoren van Mercedes zullen ze competitiever zijn.”