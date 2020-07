Vettel verrast door telefoontje Binotto: ‘Heb geen aanbod gehad’

Sebastian Vettel was verrast toen hij het telefoontje kreeg van teambaas Mattia Binotto met de mededeling dat Ferrari niet door wilde gaan met hem. Volgens de Duitser heeft hij nooit een aanbod gekregen van het team om te verlengen.

Ferrari maakte eerder dit jaar bekend dat het niet verder zou gaan met viervoudig wereldkampioen Vettel. Het verhaal zou zijn dat de Duitser een aanbod van het team uit Maranello zou hebben afgeslagen, maar dat blijkt niet juist: “Ik was erg verrast dat Mattia me belde met de mededeling dat Ferrari niet verder wilde met me. Ik heb nooit een aanbod gehad”, beweert Vettel.

Vettel vertrok in 2015 naar Ferrari in de hoop om met het befaamde team wereldkampioen te worden. Hij kwam in 2017 en 2018 dichtbij, maar het kampioenschap kwam er niet van. “We hebben de afgelopen jaren alles gedaan om kampioen te worden en dat is niet gelukt. Je zou kunnen zeggen dat we gefaald hebben, er was een helder doel en we hebben het niet gehaald. Er is nog dit seizoen, het zal vreemd zijn zonder fans en mensen in de paddock maar we kunnen we nog niet zeggen hoe het zal gaan”, aldus Vettel.

Vettel zal desondanks zijn best blijven doen voor het team dit seizoen. “Ik heb me altijd aangepast aan het team, ook bij Ferrari. Ook al wil je altijd winnen en het beste er voor jezelf uithalen, je rijdt uiteindelijk voor een team. We weten nog niet hoe competitief we zullen zijn. Mocht de situatie zich voordoen en is het compleet logisch dan zal ik het beste doen voor het team. Ik ga het Charles (Leclerc, red.) niet makkelijk maken, we zullen gewoon het gevecht aangaan net zoals vorig jaar”, sluit hij af.

