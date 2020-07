Geen bandenwarmers toegestaan in de pitstraat tijdens de race

De wedstrijdleiding heeft een lijst met grote en kleinere aanpassingen uitgegeven die het komende raceweekend van de Grand Prix van Oostenrijk in zullen gaan. Daarin staat onder andere dat bandenwarmers niet toegestaan zijn in de pitstraat tijdens de race en ook moeten de coureurs, bij het teruglopen naar de pits als de auto gestrand is, hun beschermende kleding aan houden totdat ze in de garage zijn.

”Vanwege veiligheidsredenen zijn bandenwarmers niet toegestaan in de pitstraat tijdens de race”, valt er in het document te lezen. De bandenwarmers zijn voor de coureurs belangrijk omdat zij dan sneller en meer grip hebben op de nieuwe banden. Door het verbieden van de bandenwarmers staan de coureurs voor een uitdaging om hun banden op temperatuur te krijgen na de pitstop.

Daarnaast zijn de coureurs, in het geval als ze ergens langs het circuit gestrand zijn en terug moeten lopen naar de pits, verplicht om hun beschermende kleding aan te houden totdat ze in de garage zijn, inclusief helm. Ook geldt er een maximumtijd voor de in- en outlap tijdens en na de kwalificatie. “Om ervoor te zorgen dat de auto’s niet onnodig langzaam gaan rijden in de inlap tijdens of na de kwalificatie en tijdens de verkenningsrondes, zullen de coureurs onder de maximumtijd, vastgesteld door de FIA, moeten blijven.”

Proefstarts en tracklimits

De coureurs zullen ook moeten wennen aan het feit dat ze geen proefstarts meer mogen doen aan het einde van de pitstraat. Dit mag alleen aan het einde van alle vrije trainingen en dat zal plaatsvinden op de startgrid.

Vanwege het verwijderen van de enorme kerbstones in bocht 9 en 10 zijn er nieuwe tracklimits van kracht. “De rondetijd zal ongeldig verklaard worden wanneer de coureur tijdens trainingen of de race de baan verlaat en over de rood-witte kerbstone rijdt op de exit van bocht 9.” Als een coureur dit driemaal doet tijdens de race krijgt deze de zwart-witte vlag getoond en alle gevallen die daarna volgen zullen bij de stewards neergelegd worden.

