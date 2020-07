Drukke mediadag: ieder coureurskoppel aan het woord, Red Bull om 16.20 uur

Alles is anders dit weekend in Oostenrijk bij de aftrap van het seizoen dus ook de mediadag. Vanmiddag zullen alle coureurs voor de internationale media verschijnen, althans virtueel. FORMULE 1 zal de sessies volgen en verslag doen op de site.

Vanaf 14.00 uur zullen de koppels elkaar opvolgen voor een sessie van 10 minuten en krijgen zij ingestuurde vragen van de internationale media voor de voeten geworpen. Er is een select gezelschap journalisten aanwezig op de Red Bull Ring maar ook zij zullen de perssessies via een scherm moeten kijken.

Alle andere media met een permanente accreditatie waaronder FORMULE 1 Magazine, kijken mee via een videoverbinding. In ons liveblog zullen de beste quotes te lezen zijn en daarnaast ook verwerkt worden in berichten.

De volgorde is als volgt:

14:00-14:10 – Williams

– George Russell

– Nicholas Latifi

14:20-14:30 – Haas

– Romain Grosjean

– Kevin Magnussen

14:40-14:50 – Alfa Romeo

– Antonio Giovinazzi

– Kimi Räikkönen

15:00-15:10 – Racing Point

– Sergio Perez

– Lance Stroll

15:20-15:30 – AlphaTauri

– Daniil Kvyat

– Pierre Gasly

15:40-15:50 – Renault

– Esteban Ocon

– Daniel Ricciardo

16:00-16:10 – McLaren

– Lando Norris

– Carlos Sainz

16:20-16:30 – Red Bull

– Alexander Albon

– Max Verstappen

16:40-16:50 – Ferrari

– Charles Leclerc

– Sebastian Vettel

17:00-17:10 – Mercedes

– Valtteri Bottas

– Lewis Hamilton