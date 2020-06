Brundle rekent op ‘bevrijde’ Vettel: ‘Is nog zo snel als altijd, maar wat minder in de duels’

Sky Sports-commentator en oud-Formule 1-coureur Martin Brundle denkt dit jaar een misschien wel bevrijde Sebastian Vettel te zien, nu duidelijk is dat de Duitser vertrekt bij Ferrari. Tegelijkertijd ziet Red Bulls Helmut Marko Vettel en Ferrari niet als titelkandidaten.

In gesprek met Autosport voorspelt Brundle dat Vettel ‘dit jaar wel eens kan gaan vliegen’, en dat de viervoudig kampioen vooral heel erg op zichzelf gericht zal zijn, wat hem sneller zal maken. “We hebben in het verleden – met Mark Webber bij Red Bull en Charles Leclerc bij Ferrari – bovendien wel gezien dat hij weinig acht slaat op teamorders.”

Volgens Brundle bestaat er nog genoeg twijfel over Vettels toekomst in de Formule 1, maar: “Hij zal dit jaar puur voor zichzelf rijden. Dáár bestaat geen twijfel over.” De Brit rekent er dan ook op een ‘machtige’ Vettel te zien. “Ik denk niet dat hij snelheid heeft verloren. Zijn inzicht en inschattingsvermogen in het duel zijn misschien niet meer top, maar het wordt, denk ik, fascinerend.”

Dat laatste dan natuurlijk ook vanwege de rolverdeling bij Ferrari, waar Leclerc de nieuwe nummer één is. In die zin sluit Brundle niet uit dat Vettel, nu vaststaat dat de Duitser de Scuderia na 2020 verlaat, ‘een beetje een persona non grata is’ bij het Italiaanse team, met alle ongemakken van dien.

Marko: Vettel niet politiek

Volgens Red Bull adviseur Helmut Marko, jarenlang Vettels beschermheer, geeft Vettel echter niks om alle politiek bij Ferrari. “Hij wil gewoon gas geven, winnen en zich niet met allerlei onnodige teampolitiek bemoeien”, vertelt hij het Duitse Sport1.

Marko hoopt dat Ferrari Vettel in staat stelt nog wat moois te laten zien dit jaar, maar betwijfelt het. “Afschrijven moet je Sebastian nooit, maar ik heb de indruk dat hij geen auto heeft waarmee hij om de titel kan vechten. Al hoop ik dat ik me vergis. Voor de spanning in de sport zou het goed zijn als meer dan twee teams om de titel vechten”, aldus Marko, die Mercedes en Red Bull tot die twee teams telt.

