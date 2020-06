Ecclestone vreest voor Vettel: ‘Hoop dat Ferrari hem wel eerlijk behandelt’

Oud Formule 1-kingpin Bernie Ecclestone hoopt dat Ferrari komend seizoen wel een beetje netjes met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel omspringt, nu bekend is dat de Duitser eind 2020 bij het team vertrekt. “Hopelijk gaan ze fair met hem om.”

Het lijkt een uitspraak uit het hart: Ecclestone en Vettel, ze hebben een goede band. De twee zijn al sinds Vettels Red Bull-tijd, van 2009 – 2014, goed bevriend. Ze speelden vroeger vaak backgammon (Ecclestone: “Hij houdt niet van verliezen, maar als hij tegen mij speelt, gebeurt dat helaas voor hem vaak”) en was zelfs zo dol op de toen nog een stuk jongere Duitser dat Ecclestone zelfs eens grapte dat Vettel een van zijn dochters maar eens moest uitvragen.

Lees ook: Ecclestone: ‘Mercedes moet Vettel nemen, de pr-waarde zou mega zijn’

Wellicht is het daarom dat Ecclestone sinds Vettels aangekondigde Ferrari-exit geregeld openlijk een goed woordje voor hem doet en hem verdedigt. Tegenover Blick spreekt Ecclestone nu desgevraagd zijn vrees uit dat de Scuderia wel eens spelletjes met Vettel kan spelen nu de ‘Psychokrieg‘ (psychologische oorlogsvoering) zoals de tabloid kopt, is begonnen bij de renstal uit Maranello. Mogelijk al te beginnen met de test deze week op Mugello.

“Het mag duidelijk zijn dat Sebastian dit jaar maar één doel heeft”, weet Ecclestone. “Sneller dan Charles Leclerc zijn, natuurlijk. In de kwalificaties en in de races.” De verhoudingen stonden vorig jaar al op scherp bij Ferrari, met de teamstrijd die in Brazilië zelfs op een botsing uitdraaide. Hoewel Vettel volgens Ecclestone ‘een professional’ is, verwacht hij niet dat de kampioen het teamspelletje zomaar in Leclercs belang zal meespelen. “Teamorders kunnen de Italianen wel vergeten”, aldus Ecclestone. “Ik hoop alleen maar, dat ze Sebastian eerlijk behandelen.”

Lees ook: Binotto verwacht gemotiveerde Vettel: ‘Wil Ferrari-periode positief afsluiten’