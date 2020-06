BInotto verwacht gemotiveerde Vettel: ‘Wil Ferrari-periode positief afsluiten’

De situatie bij Ferrari zou zomaar ongemakkelijk kunnen worden met een coureur in de gelederen die al op weg naar de deur is. Sebastian Vettel vertrekt na dit seizoen bij de Scuderia maar toch verwacht teambaas Mattia Binotto dat de Duitser alles zal geven.

In een interview met de Spaanse krant Marca geeft Binotto een kleine inkijk in de onderhandelingen met Vettel. Die vonden afgelopen winter plaats, de Duitser heeft volgens de geruchten twee aanbiedingen gekregen, een éénjarig contract en een verbintenis voor twee jaar. Beiden gingen gepaard met een flinke salarisverlaging, op hetzelfde moment kreeg Leclerc een nieuw contract tot en met 2024. En dat zou niet goed gevallen zijn.

Lees ook: Wolff over zijn toekomst, Mercedes, Hamilton en Vettel: ‘Hebben gelachen om de geruchten’

Een lezing waar Binotto zich niet in kan vinden. “Niet waar. Er zijn gewoon dingen veranderd en we staan aan het begin van een nieuwe cyclus. Het lijkt er op dat deze visie niet samenviel met die van hem. Maar het ging absoluut niet om de inhoud van ons aanbod of de lengte daarvan”, aldus Binotto die zegt nog altijd erg gesteld te zijn op Vettel.”

“Ferrari houdt van Sebastian als coureur en als persoon. Hij is een onderdeel van ons team en ons project dus het is zeker niet een makkelijke beslissing geweest. Seb is altijd onze eerste keuze geweest maar toen kwam de corona-crisis en is er een hoop veranderd. De reglementen en het budgetplafond hebben onze visie volledig veranderd”

Lees ook: Webber ziet zijn oude teamgenoot Vettel worstelen: ‘Hij ziet er ouder uit dan hij is’

Voor Vettel breken er wat Formule-1-stoeltjes betreft onzekere tijden aan. Er is nog een vacature bij Renault, de vraag is of Vettel daar op zit te wachten. Ook lopen de contracten van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton bij Mercedes af. De laatste lijkt binnen afzienbare tijd te gaan verlengen, zesvoudig kampioen Hamilton is al jaren in zijn element bij Mercedes en zegt niet van plan te zijn dat op te geven voor een eventuele Ferrari-droom.

Over Bottas zijn toekomstaspiraties is weinig bekend, net als de plannen van Mercedes met de Fin. “Ik hoor geruchten dat Vettel naar Mercedes zou kunnen gaan. Ik zou blij voor hem zijn”, zegt Binotto die wel denkt te kunnen vertrouwen op Vettels eergevoel. “Seb is een geweldige, een professional met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik weet zeker dat hij Ferrari op een positieve manier wil verlaten door zijn best te doen voor het team. Ik verwacht geen slecht gedrag.”