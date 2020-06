Wolff over zijn toekomst, Mercedes, Hamilton en Vettel: ‘Hebben gelachen om de geruchten’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een uitgebreid interview met onder meer FORMULE 1 tekst en uitleg gegeven over de toekomst van Mercedes in de Formule 1, zijn eigen toekomst bij Mercedes én de mogelijke rijdersbezetting voor 2021 en verder. “We houden onze opties open.”



Door Luis Vasconcelos

Toto, het contract van Lewis Hamilton loopt eind 2020 af. Hoe lopen de onderhandelingen met hem?

“Lewis en ik hebben elkaar niet gezien tijdens de lockdown, bevonden ons op andere werelddelen. We hebben regelmatig contact gehad, maar niet aan contractverlenging gewerkt. Er is veel onderling vertrouwen: we werken al jaren samen en hebben het contract er nooit bij hoeven pakken om te zien wat er ook alweer in staat. Het verloopt allemaal heel organisch. Zodra we weer gaan racen, zullen we het contract uit de bureaula halen, naar de cijfers en voorwaarden kijken en hebben we hopelijk snel iets te melden.”

En hoe zit het met Lewis’ teamgenoot Valtteri Bottas? Ferrari heeft snel gehandeld op de rijdersmarkt, gaan jullie dat ook doen, of juist langer afwachten?

“Wij willen onze tijd nemen. Onze prioriteit ligt bij de huidige Mercedes-coureurs – Lewis en Valtteri – al houden we George Russell (Mercedes-junior, red.) en alles wat zich bij Williams afspeelt ook goed in de gaten. Verder vlakken we niemand uit. Daarom heb ik ook gezegd een viervoudig kampioen als Sebastian Vettel niet uit te sluiten als mogelijkheid, want wie weet wat er de komende maanden gebeurt? Als je in januari had gezegd dat we in juni nog niet zouden racen, had niemand je geloofd. Dus we houden onze opties open.”

Is Vettel een serieuze optie, of noemen jullie hem alleen maar voor de bühne?

“Ten eerste: het is niet voor de bühne, want we zijn het een viervoudig kampioen verschuldigd om niet gelijk ‘nee’ te zeggen. Je moet erover nadenken. Anderzijds: we hebben een geweldig rijdersduo en dan ook George nog, maar je weet het dus nooit – misschien beslist iemand straks wel niet door te willen racen en komt er een plekje vrij. Daarom wil ik niet in juni al uitspreken dat Sebastian niet voor ons gaat racen, of dat hij geen kans maakt of wat dan ook. Als coureur wil ik hem dat niet aandoen, maar dus óók niet omdat we verrast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld toen Nico Rosberg ineens met pensioen ging. Nogmaals: we houden onze opties open, maar concentreren ons vooraleerst op onze huidige coureurs.”

Je eigen toekomst dan. Er hebben veel geruchten de ronde gedaan. Hoe zie jij de komende jaren? Zie je jezelf aan het roer van Mercedes blijven staan? En hoe is je relatie met Daimlers nieuwe CEO Ola Källenius, de opvolger van Dieter Zetsche?

“Ola en Dieter zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden, maar ik heb met allebei een goede werkrelatie en – belangrijker dan dat – vriendschap. Ola en ik hebben flink moeten lachen om de geruchten dat onze relatie verstoord zou zijn. We bellen vaak, hij is nauw bij het team betrokken en een goede sparringpartner voor me, net zoals Dieter dat was.”

“Wat mijn toekomst betreft: ik heb aandelen gekocht in Aston Martin, want ik geloof in het merk. Het is een financiële investering. De strategie daar klopt in mijn ogen en ik ken de nieuwe baas Tobias Moers goed. Hij kan denk ik voor een ommekeer zorgen. Mijn eigen taken bij Mercedes zijn onveranderd, dus dat levert geen krantenkoppen op: ik zit nog bij Mercedes, ik ben nog teambaas en ik ben aandeelhouder. Dat gebeuren met Aston Martin zorgde in de media wel voor wat opschudding, maar ik heb alle intentie hier te blijven. Dat is nog altijd zo.”

Dan zijn er nog geruchten dat Mercedes zelf er wel eens mee kan stoppen. Waar komen die vandaan? Van mensen met ‘een agenda’, of ergens anders?

“Er speelt altijd wel een ‘agenda’. Het is echter evident dat het voor iedere automaker moeilijke tijden zijn. Sla een krant open, en je leest elke dag wel iets over Volkswagen, Renault, FIAT of Daimler. In die zin snap ik wel dat er vraagtekens worden gezet bij onze deelname in de autosport. Het management bij Mercedes ziet de Formule 1 echter als iets dat erbij hoort, dat hand-in-hand gaat met het bestaan als automaker. We bouwen auto’s én we bouwen raceauto’s. De eerste auto ooit was niet voor niets een racewagen. In die zin zien we de Formule 1 niet simpelweg als marketingplatform dat marketingdollars oplevert. Er is veel technische overdracht tussen de Formule 1 en onze straatauto’s. Er is binnen Daimler ook geen kritiek op (de deelname aan de Formule 1, red.). We bespreken onze activiteiten en uitgaven natuurlijk wel jaarlijks, dat is de normale gang van zaken, maar ik denk dat er vooral over gespeculeerd wordt door mensen die op clicks jagen op internet.”

Heeft de coronacrisis nog impact op Mercedes’ Formule 1-team gehad? En hoe zit het met de nieuwe regels?

“Corona heeft op elke industrie impact gehad, laat dat duidelijk zijn. Het heeft invloed gehad op Daimler én op ons team. De regels: we hadden aanvankelijk voor 2021 een budget cap afgesproken van 155 miljoen euro, dat wordt 132 miljoen euro en gaat daarna verder naar beneden. Het betekent een nieuwe financiële realiteit voor ons. We moeten afwachten hoe de Formule 1 eruitziet als we straks weer racen. Het zijn moeilijke tijden voor elke industrie, dat staat vast, maar vooral voor de entertainmentindustrie.”