Wolff: ‘Dit moet F1 zijn: de beste coureur in de beste auto wint, geen kunstgrepen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een uitgebreid vraag-antwoordgesprek met onder meer FORMULE 1 tekst en uitleg gegeven over (onder meer) Mercedes’ afschieten van het idee kwalificatieraces te houden. “We hebben geen gimmick nodig die de grid door elkaar gooit om het spannend te maken.”



Door Luis Vasconcelos

Lees ook deel II van ons interview met Wolff, over zijn toekomst, die van Mercedes, Hamilton en de variant Vettel: ‘We hebben gelachen om de geruchten’

Red Bull-teambaas Christian Horner wees in gesprek met Sky Sports openlijk met de vinger naar Wolff: de Mercedes-bobo zou het plan om tijdens de ‘dubbels’ in Oostenrijk en Engeland met kwalificatieraces te experimenteren hebben afgeschoten. Zonde, voegde Horner er nog aan toe, ‘want dit is de tijd om te experimenteren, maar Wolff is bang dat het Hamiltons jacht op titel nummer zeven verstoort’.

Lees ook: Horner betreurt houding Wolff: ‘Perfect moment om iets nieuws te proberen’

Dus, waarom heeft Mercedes zich tegen dit plan uitgesproken?

Toto Wolff: “Vooropgesteld, het lijkt erop dat zich in de Formule 1 een bekend patroon herhaalt: er worden oude ideeën afgestoft die al eens geanalyseerd en verworpen zijn, maar ineens vindt iemand het dan weer een goed idee en zet het weer op de agenda. Maar je moet kijken naar de redenen waarom wij er tegen zijn, en dat zijn drie zeer fundamentele redenen. In de eerste plaats geloof ik dat de Formule 1 een meritocratie is: de beste man in de beste auto wint. We hebben geen gimmick nodig die de grid door elkaar gooit om het spannend te maken.”

“Ten tweede, en dit weet ik dankzij de toerwagenracerij, wordt strategie een heel belangrijk ‘hulpmiddel’ als de eerste race de grid voor de tweede race bepaalt. Stel je voor dat je in Oostenrijk in het eerste weekend niet lekker gaat in de race op zondag: dan trek je gewoon je auto terug en sta je het weekend erna op zaterdag op pole in race één. En als je dan tussen de middenmoters op pole staat, is de kans groot dat je die race wint en sta je ook zondag weer op pole en win je die race waarschijnlijk. Daar komt nog bij dat iedereen in de middenmoot zich met hand-en-tand zal verdedigen, dus het risico op een uitvalbeurt is veel groter voor wie juist wél uit de achterhoede moet komen. En dat kan veel invloed op het kampioenschap hebben.”

“Als laatste: als je puur naar de performance kijkt en wie de snelste auto heeft – en dat zijn wij niet per se – dan is diegene flink in het nadeel ten opzichte van het op één en twee na snelste team, want die mogen dan voor je beginnen. En de onderlinge verschillen zijn zoals we weten niet groot, dus het is in die zin ook een nogal opportunistische move om bepaalde teams te bevoordelen. Dus ja, wij waren het: wij hebben gezegd dat we hier niet mee willen experimenteren.”

Lees ook: Weblog: Mercedes voorkomt de kans om dit unieke seizoen te benutten