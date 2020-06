Weblog: Mercedes voorkomt de kans om dit unieke seizoen te benutten

Is het speciale seizoen dat zich aandient de ideale gelegenheid om te experimenteren in de Formule 1? Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner wel, Toto Wolff denkt er duidelijk anders over. Ik deel Horners mening, terwijl de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden ligt.

Een ingekorte kalender, twee opeenvolgende races op hetzelfde circuits, racen achter gesloten deuren en teams die ter plekke moeten opereren met minder personeel. De Formule 1 maakt zich op voor ongewoon seizoen. Hoewel dat op zich natuurlijk geen reden is om te beginnen experimenteren, is de timing ervan dat misschien net wel.

De Formule 1 staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Volgend jaar wordt het budgetplafond ingevoerd, een jaar later volgt de aerodynamische regelrevolutie. Combineer dat de jarenlange dominantie van Mercedes en Liberty Media’s drang naar entertainment en groei en plots lijkt 2020 toch niet zo’n slecht moment om te experimenteren. En net daarom denk ik dat 2020 ook op die manier benaderd moet worden.

Red Bull-teambaas Christian Horner deelt die mening. “We hebben dit jaar een unieke situatie”, vertelde Horner eerder deze week. “Dit is het perfecte moment om iets nieuws te proberen in zo’n tweede raceweekend op hetzelfde circuit.” Goed punt wat Horner hier aanhaalt, want tenzij het weer zich ermee bemoeit, zou het seizoen wel eens kunnen starten met twee dezelfde races, niet meteen een leuke gedachte.

Dat ‘iets nieuws’ waar Horner het over heeft zou dan de kwalifcatierace met omgekeerde grid zijn geweest. Hoewel het inderdaad niet helemaal in de geest van de competitie is, valt er niet te twisten dat zo’n format opwindende races zou opleveren.

Het was uiteindelijk Mercedes dat een stokje stak voor het experiment. In navolging van de Zilverpijlen keerde ook Racing Point zich tegen het idee. Ik begrijp dat Mercedes, na het harde werk van de afgelopen jaren, niet beloond wil worden met een nadeel. Maar als liefhebber van de sport lijkt het me het proberen waard.

Voor de tweede keer in enkele maanden is Mercedes’ wil wet. Hetzelfde gebeurde tijdens het fiasco in Melbourne. Terwijl de meerderheid van de teams het weekend van start wou laten gaan zoals gepland en de situatie op vrijdagavond wou evalueren, keerde Toto Wolff zich (na bevel van de bazen bij Daimler) tegen het idee. Natuurlijk is de helemaal volgens de benodigde unanimiteit bij dergelijke beslissing, maar het is opvallend dat het twee keer Mercedes is dat het nee-kamp vormt.

Ik dwaal even af, maar uiteindelijk blijft de conclusie dezelfde. Mercedes verspert de weg naar een experimenteel seizoen. Natuurlijk is er Racing Point dat als tweede team tegenstander is, maar zoals RaceFans berichtte is de kans groot dat het om een “politieke overweging” gaat. Lees: Racing Point volgt Mercedes.

Het blijft dan voorlopig ook afwachten welke nieuwe ideeën wel door iedereen, inclusief Mercedes, goed onthaald worden. “We hebben de afgelopen jaren discussies gehad over bepaalde veranderingen die we zouden kunnen doorvoeren die de sport goed zouden doen maar met respect voor de historie. Wij denken dat nieuwe spelregels het leuker zouden kunnen maken voor de fans”, zegt F1-baas Chase Carey daarover. “We blijven kijken maar we willen er wel zeker van zijn dat het geen gimmicks worden.” Dat lijkt me een prima uitgangspunt.

Voor nu maken we ons op voor een (ongewoon) ‘gewoon’ seizoen. Laat het duidelijk zijn: experimenteel seizoen of niet, ik ben al lang blij dat de motoren over 30 dagen weer opgestart worden.

