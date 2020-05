Weblog: Mercedes-programma is grote grap als George Russell dat 2021-stoeltje niet krijgt

Het idee dat Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in 2021 in dezelfde auto zouden kunnen rijden, is op het eerste gezicht misschien erg aantrekkelijk. Maar eigenlijk is er in mijn ogen maar één man (jongen) die het stoeltje bij Mercedes verdient en dat is George Russell. Of besluit men in Stuttgart om andermaal ervaring boven de eigen talenten te verkiezen? Dat zou het failliet zijn van een toch al gemankeerd juniorenprogramma.

De manier waarop Russell (22) omspringt met zijn situatie bij Williams vind ik bewonderenswaardig. Hij is ontdooid, in het begin was het een wat typische stiff upper lip maar inmiddels heeft die plaats gemaakt voor een gezonde dosis zelfspot en een regelmatig ontbloot bovenlijf, tegenwoordig het handelsmerk van Russell op social media. En op de baan is Russell echt wel een killer.

Vorig jaar moest hij het doen met een onderontwikkelde Williams, reed hij steevast achteraan het veld en verloor hij 3 tot 4 seconden per rondje. De enige strijd die hij kon winnen, won hij met verve. Comeback Kid Robert Kubica werd met 21-0 naar huis gereden, al pakte de Pool met meer geluk dan wijsheid het enige punt voor de renstal.

Het moet Russell pijn hebben gedaan om zijn generatiegenoten ver voor zich te moeten dulden. Russell heeft in de opstapklassen eigenlijk altijd vooraan gereden, hij werd met overmacht kampioen in de GP3 en versloeg Alexander Albon en Lando Norris in 2018 in de F2. Zij hebben ieder een topzitje veroverd bij Red Bull en McLaren, net als Max Verstappen en Charles Leclerc dat hebben gedaan. De nieuwe generatie bonkt op de deur van Koning Lewis en daar hoort Russell zonder twijfel bij.

Mercedes nam Russell in 2017 op in het Young Driver Program. Daar behoorden op dat moment ook Pascal Wehrlein en Esteban Ocon toe. Ook twee coureurs met een niet misselijk cv, Wehrlein is de jongste DTM-kampioen ooit en Esteban Ocon won onder meer de GP3 en Formule 3. Dat jaar schrijft Mercedes nog ronkende berichten over zijn talenten op de eigen site maar we weten hoe het met hen is afgelopen: op wat testkilometers na hebben Wehrlein en Ocon alleen maar mogen dromen van de Zilverpijl.

De last van het Mercedes-stempel

Ze waren misschien even in beeld toen wereldkampioen Nico Rosberg er plots mee stopte. Beiden werden gepasseerd ten faveure van Valtteri Bottas, een pupil uit de stal van Toto Wolff zelf. Wehrlein is via de DTM in de Formule E beland en nu zelfs simulatorcoureur voor Ferrari. Ocon werd bij Racing Point door de familie Stroll aan de kant gezet en mocht een jaar lang de reservecoureur uithangen bij Mercedes. Officieel wordt hij nog door Mercedes ‘begeleid’, maar voor een stoeltje diende de Fransman zijn heil dichterbij huis te zoeken, te weten bij Renault.

Voor hen is het Mercedes-stempel misschien zelfs een last geweest. Toen Ocon na zijn aandienende exit in 2018 wanhopig naar een stoeltje zocht, opperden enkele teambazen dat zijn Mercedes-link niet in zijn voordeel werkte. “Hoezeer ik Esteban ook respecteer, waarom zou ik de controverse opzoeken en iemand buiten het Ferrari-netwerk contracteren?”, vroeg Haas-baas Günther Steiner zich af. “A tick in the wrong box”, knauwde McLaren-baas Zak Brown.

Het is een trieste conclusie. Een plek in het programma zou een droom moeten zijn, een garantie op een competitieve auto mits je je als talent bewijst. En van de bovengenoemde drie zou je toch kunnen zeggen dat in ieder geval Ocon en Russell hebben laten zien dat ze genoeg kunnen. Zet Mercedes nu weer een groot talent in de wacht? Gaat het voor de marketingdroom, hoewel Rosberg vs. Hamilton heeft aangetoond dat dat geen succesgarantie is. Nog één keer Hamilton vs. Vettel maar dan met gelijk materiaal? Het is niet zo dat Vettel nooit de kans heeft gekregen om Hamilton te verslaan: in 2017 en 2018 bood een competitieve Ferrari mogelijkheden, maar verprutste hij het zelf. Waarom zou een Mercedes daar plots verandering in brengen?

‘Niemand zegt nee tegen Mercedes’

Of verrast Mercedes tóch een keer met de aanstelling van een jonge hond? Zelf is Russell helder over zijn intenties. “Mijn aspiraties zijn duidelijk, ik wil wereldkampioen worden. Op dit moment ben ik loyaal aan Williams, zij hebben mij de kans gegeven in de Formule 1 te rijden en dat zal ik nooit vergeten. Maar ik heb de link met Mercedes en natuurlijk zijn zij de dominante factor geweest. Er is geen coureur die een aanbod van hen zal afslaan.”

Hoe jammer ik een exit van Vettel in 2021 ook zou vinden, of erger, Vettel in een niet-competitieve auto. Ik ben voor Sjors. George Russell verdient die plek bij Mercedes. En laat de nieuwe generatie dan maar de jacht openen op Lewis Hamilton.

P.s. Ik ga er maar even voor het gemak van uit dat Valtteri Bottas na 2020 klaar is bij Mercedes.