Günther Steiner grapt: ‘Heb Vettel geen stoeltje aangeboden’

Sebastian Vettel lijkt niet geïnteresseerd te zijn in een stoeltje bij een middenveldteam, en zelfs al zou hij daarvoor openstaan dan is hij te duur. Dat zegt Günther Steiner. Volgens de Haas-teambaas heeft Vettel geen zin in een plek lager op de grid. “Als je een succesvolle carrière hebt gehad, wil je niet te veel risico’s nemen.“

Sebastian Vettel verlaat Ferrari aan het einde van dit seizoen. Wat de Duitser nadien zal doen is voorlopig onduidelijk: gaat Vettel op pensioen of blijft hij actief in de Formule 1? Indien het de tweede optie zou zijn, is dat volgens Günther Steiner bij een topteam. Volgens de Haas-teambaas zit Vettel niet te wachten op een plek in het middenveld.

“Ik kan hem niet betalen!”, grapt Steiner bij Sky Sports. “Ik denk dat Sebastian als viervoudig wereldkampioen niet meer naar het middenveld wil. Als je een succesvolle carrière hebt gehad, wil je niet te veel risico’s nemen.”

Gevraagd of Haas interesse zou hebben in Vettel, is Steiner duidelijk. “Ik heb een goede relatie met hem, maar ik heb hem niet gebeld en hem een stoeltje aangeboden. Ik denk dat iemand anders met veel diepere zakken dan ik dat zal doen”, voorspelt Steiner.

