Abiteboul: ‘Coureur die in 2021 bij ons rijdt, rijdt er in 2022 hoogstwaarschijnlijk ook’

Renault stelt de keuze voor een vervanger voor Daniel Ricciardo uit. Door Ricciardo’s overstap naar McLaren komt er in 2021 een stoeltje vrij bij de Franse renstal. Teambaas Abiteboul wil niet overhaast een vervanger voor de Australiër zoeken. “Ons standpunt is dat we eerst de tijd nemen om goed geïnformeerd te raken.”

Sinds de bekendmaking van Ricciardo’s verhuizing naar McLaren gonst het van de geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso. Ook Sebastian Vettel en Valtteri Bottas worden genoemd als mogelijke Renault-coureur in 2021. Teambaas Cyril Abiteboul reageert nu dat de invulling van het twee zitje niet voor meteen zal zijn.

“We hebben nog geen race gereden, nog geen enkele sessie zelfs. We hebben alleen nog maar de wintertests achter de rug. Onze prestaties waren wel bemoedigend, maar verder weten we nog helemaal niet waar we staan”, vertelt Abiteboul aan Motorsport.com.

Abiteboul wil eerst weten waar zijn team staat voor hij belangrijke knopen doorhakt. “Voordat we beslissen waar we onze prioriteiten moeten stellen en waar we ons geld aan uitgeven, wil ik eerst een indicatie hebben”, legt de Fransman uit. “Ik wil zeker geen overhaast besluit nemen. Ons standpunt is dat we eerst de tijd nemen om goed geïnformeerd te raken.”

De coureur die uiteindelijk Ricciardo zal opvolgen, krijgt waarschijnlijk ook het vertrouwen voor meerdere seizoenen. “De coureur die in 2021 bij ons gaat rijden, zit er hoogstwaarschijnlijk ook nog in 2022. De reglementen veranderen dan, maar onze sportieve ambitie verandert niet. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we dan de juiste coureurs aan boord hebben”, aldus Abiteboul

