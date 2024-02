Alpine presenteert vanmiddag de nieuwe auto voor komend Formule 1-seizoen. Het Franse team dat onder Renault valt, gaat dit jaar wederom van start met het Franse duo Esteban Ocon en Pierre Gasly. Wij doken in de fotoarchieven en zochten de mooiste oude liveries van het team uit Enstone, dat in de loop der jaren vaak van gedaante is gewisseld.

Op de foto boven een beeld uit 2005, het jaar waarin Fernando Alonso in de Renault R25 voor het eerst wereldkampioen wordt in de Formule 1.

Aan de wieg van Alpine staat het Formule 1-team Toleman. De renstal opereert van 1981 tot en met 1985 in de F1. Hoogtepunt is de bijna gewonnen race van debutant Ayrton Senna op het stratencircuit van Monaco in 1984 (Motorsport Images).

Toleman wordt in 1986 overgenomen door Benetton. Het team maakt flinke stappen voorwaarts en Michael Schumacher kroont zich in 1994 tot wereldkampioen. Jos Verstappen debuteert dat seizoen in de Formule 1 en maakt de sport razendpopulair in Nederland (Motorsport Images).

Ook in 1995 wordt Michael Schumacher wereldkampioen in de Benetton. De Duitser besluit hierna te verkassen naar Ferrari en sleept daar vervolgens nog vijf wereldtitels binnen (Motorsport Images).

Vanaf 2002 gaat Benetton verder als Renault en wint zowel in 2005 als in 2006 met Fernando Alonso de wereldtitel. Sindsdien zijn er geen wereldbekers meer toegevoegd in prijzenkast in Enstone (Motorsport Images).

Het team behaalt nog twee overwinningen in 2008, waarbij deze zege van Alonso in Singapore een hele nare bijsmaak krijgt vanwege ‘Crashgate’ (Motorsport Images).

Van 2012 tot en met 2015 gaat het team verder als Lotus F1 Team. Kimi Räikkönen eindigt in 2012 met de Lotus E20 Renault als derde in de eindstand van het WK (Motorsport Images).

Vanaf 2016 komt het team weer in handen van Renault. In 2018, hier met Carlos Sainz achter het stuur, sluit de renstal het seizoen als vierde af in de eindstand (Motorsport Images).

In 2021 wijzigt Renault de teamnaam naar Alpine en strikt Fernando Alonso voor een terugkomst in de Formule 1. Dat seizoen wint Esteban Ocon met de Alpine A521 de knotsgekke race in Hongarije, tot dusver de laatste grote beker in Enstone. (Motorsport Images).