De FIA kijkt erg zorgvuldig naar de manier waarop het nieuwe motorreglement van 2026 is opgezet. De organisatie wil vooral voorkomen dat iemand weer een enorme voorsprong behaalt, zoals eerder gebeurde bij Mercedes.

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in. Dit soort grote regelwijzigingen markeren vaak een opschudding van de rangorde, omdat iedereen zich opeens aan moet passen aan de nieuwe situatie. Dat is precies wat er gebeurde in 2014, toen Mercedes met een dominante motor aan kwam zetten, en opnieuw in 2022 toen Red Bull met afstand het beste aerodynamische concept had.

De zes motorleveranciers van 2026 zijn nu dus hard aan het werk om de juiste vormgeving van de motor uit te werken. Concrete informatie over de voortgang van deze ontwikkeling wordt natuurlijk streng geheim gehouden, maar zo nu en dan sijpelt er wel wat informatie naar buiten. Zo schijnt het dat de motoren van Renault-Alpine zo’n twintig tot dertig PK minder op kunnen brengen dan de concurrentie. Alpine pleit dan ook regelmatig voor een herziening van de huidige regels rondom de ontwikkeling van deze motoren.

Voorkomen van controverse

Voorlopig geeft de FIA daar nog geen gehoor aan, maar de organisatie is wel waakzaam voor de grotere problemen met deze regelwijziging. “We willen dat seizoen natuurlijk niet beginnen met een enorme controverse”, verklaart Nikolas Tombazis, het hoofd van de Single Seater Commission van de FIA. “De vorige keer hadden we het redelijk goed voor elkaar. Sindsdien hebben we wat meer geleerd en kunnen we ervoor zorgen dat we elke vorm van controverse kunnen voorkomen.”

“We moeten er scherp op zijn hoe we deze regels schrijven”, vervolgt Tombazis. “Het kan niet zo zijn dat er volledig verschillende opvattingen zijn tussen de motorleveranciers. Daarom is er voor het eerst ook een costcap voor de motorleveranciers. Vroeger was het zo dat je er gewoon geld tegenaan gooide als je in eerste instantie het verkeerde idee had. Dat is iets wat nu niet meer zomaar kan.”

De regelwijziging van 2014

Die ‘vorige keer’ waar Tombazis naar verwijst, was de introductie van de hybride-motor in 2014. Mercedes had met afstand de beste krachtbron. Het resultaat: zeven jaar aan absolute dominantie, waarin niemand ook maar een schijn van kans maakte tegen de Duitse renstal. Tombazis wil voorkomen dat er nu weer zo’n groot verschil ontstaat.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de regels dusdanig goed in elkaar zitten dat zo’n grote voorsprong niet plaats kan vinden. De gaten zullen naar ons idee niet zo groot zijn. Maar ik kan natuurlijk niet garanderen dat er tussen de zes leveranciers niet iemand zal zitten die het slechter doet en een paar fundamentele fouten maakt. Dat is altijd een risico met nieuwe regels. Er zijn wel wat vangnetten ingebouwd, zodat als iemand echt heel erg achter raakt, diegene wat meer werk mag doen om een inhaalslag te maken. Maar we hebben wel geleerd hoe we kunnen voorkomen dat iemand echt een enorme voorsprong behaalt.”

