In 2026 gaat er een nieuw motorreglement in in de Formule 1. De motoren moeten draaien op duurzame brandstof en meer gebruik maken van de elektrische kant dan de huidige motoren. Daarom opende de FIA in 2022 een inschrijving voor nieuwe leveranciers. Zes fabrikanten hebben zich daarvoor aangemeld. Hieronder nemen we door hoe het er allemaal voorstaat met de leveranciers vanaf 2026.

Vier oude bekenden

Momenteel heeft de Formule 1 vier motorleveranciers: Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull Powertrains. Al deze vier bedrijven hebben zich ook opnieuw ingeschreven voor 2026. Op dit moment hebben ze de teams mooi verdeeld. Mercedes levert aan McLaren, Aston Martin, Williams en (natuurlijk) Mercedes. Ferrari zorgt naast het eigen team ook voor de motoren van Alfa Romeo en Haas. Red Bull Powertrains maakt de motoren van Red Bull en AlphaTauri. Renault levert enkel aan Alpine.

Deze verdeling zal natuurlijk geen stand houden na 2026. Sommige teams hebben al een nieuwe leverancier, andere klantenteams zijn nog rond aan het kijken wat de andere bedrijven kunnen bieden.

Audi

De eerste grote naam die er in 2026 bij komt, is Audi. De Duitse fabrikant heeft een flink aandeel gekocht in Sauber, het bedrijf achter het team van Alfa Romeo. De naam Alfa Romeo verdwijnt volgend jaar dan ook. Wanneer het team precies omgedoopt wordt naar Audi is nog niet bekend, maar het zal in ieder geval in 2026 als zodanig op de baan staan.

Audi zal dan ook de motoren gaan leveren voor het team. De Duitsers lijken nog geen behoefte te hebben om ook voor een ander team de motoren te gaan ontwikkelen. In aanloop naar het F1-debuut heeft Audi zich uit alle andere raceklassen teruggetrokken.

Een concept van de auto waarmee Audi vanaf 2026 deel zal nemen.

Honda

Honda heeft een nogal turbulente geschiedenis in de Formule 1. Meestal komt het erop neer dat het bedrijf vertrekt op een moment dat hun team het redelijk goed doet, later spijt krijgt en dan toch weer terugkeert naar de Formule 1. Datzelfde scenario voltrok zich in 2021, toen het Japanse bedrijf aankondigde te stoppen als leverancier van Red Bull vlak voordat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel opeiste.

Honda wilde toen toch terugkomen, maar een nieuwe deal met Red Bull zat er niet echt meer in (daarover later meer). Het bedrijf schreef zich toch maar in voor 2026 in de hoop alsnog een team te vinden dat de motoren wil afnemen. Die hoop werd deze zomer vervuld: Aston Martin wordt een zogeheten ‘works engine team’, en zal dus de exclusieve rechten hebben om met de motoren van Honda te gaan rijden.

Met wie gaat Andretti rijden?

Oorspronkelijk was het plan van Andretti dat het met motoren van Renault-Alpine zou gaan rijden, die dan de naam van Cadillac erop hebben. Zo’n zogeheten ‘badging’-deal is niet ongebruikelijk in de Formule 1. Andretti en Cadillac hebben zo nu en dan wel door laten schemeren dat Cadillac op termijn zelf motoren wil gaan ontwikkelen, maar in 2026 is dat in ieder geval nog niet aan de orde aangezien Cadillac niet tussen de ingeschreven fabrikanten staat.

Recentelijk maakte Alpine-teambaas Bruno Famin echter bekend dat die deal inmiddels verlopen is. Ondanks dat Andretti nu dus de goedkeuring van de FIA heeft en ontzettend dicht bij een plekje in de Formule 1 is, heeft het team nog geen vast contract met een motorleverancier.

Hoe zit het precies met Red Bull?

Toen Honda eind 2021 zich terugtrok uit de Formule 1, besloot Red Bull het heft maar in eigen hand te nemen. In plaats van een nieuwe leverancier te vinden, richtte Red Bull de nieuwe organisatie Red Bull Powertrains op, waarmee het bedrijf de eigen motor maakt. Kleine kanttekening daarbij: het ontwerp is een voortzetting van wat Honda al had ontwikkeld en Honda helpt nog altijd met de werkzaamheden naast de baan. Sterker nog, Honda levert nog altijd de krachtbron voor de motoren, en zal dat ook blijven doen tot en met 2025.

Maar in 2026 komt er een ander bedrijf bij kijken. Ford heeft zich aan Red Bull verbonden om samen de motoren vanaf 2026 te gaan ontwikkelen. Het bedrijf wordt dan omgedoopt tot Red Bull Ford Powertrains. Net als Honda zal ook Ford zich bezighouden met de krachtbron in de verbrandingsmotor, en daarnaast ook bijdragen aan de elektrische componenten. De motor zal geleverd worden aan zowel Red Bull als AlphaTauri.

Kunnen klantenteams zomaar wisselen?

Dat laat naast Andretti dus drie teams over die niet hun eigen motor ontwikkelen: McLaren, Williams en Haas. Momenteel nemen zij de motoren van Mercedes en Ferrari af, maar dat hoeven ze absoluut niet opnieuw te doen in 2026. McLaren is openlijk rond aan het kijken naar de andere leveranciers. CEO Zak Brown bracht al een bezoekje aan de fabriek van Red Bull en zat om de tafel met Honda. Haas en Williams hebben aangegeven dat ze zeker nog klantenteams blijven in 2026, maar hebben nog niet definitief gezegd bij wie.

De klantenteams moeten natuurlijk hun contracten respecteren, maar voor zover bekend lopen al deze contracten af in 2025. Het staat iedereen dus volledig vrij om een nieuwe leverancier te zoeken wanneer de nieuwe regels ingaan. Dat blijkt wel uit de keuzes van Aston Martin en Alfa Romeo/Audi.

De verdeling zoals het er nu voor staat:

Mercedes Mercedes, McLaren, Williams Ferrari Ferrari, Haas Red Bull Ford Powertrains Red Bull, AlphaTauri Renault Alpine, Andretti* Audi Audi Honda Aston Martin *Onder voorbehoud

