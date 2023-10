Andretti kan niet meer rekenen op Alpine voor het leveren van de motoren. Alpine-teambaas Bruno Famin bevestigt dat er wel een contract was, maar dat is inmiddels verlopen. Wel staat het Franse bedrijf ervoor open om een nieuwe deal met de Amerikanen te sluiten.

Andretti is inmiddels al een tijdje bezig met de pogingen om in de Formule 1 te komen. Een van de grootste stappen die het team tijdens dat traject wist te zetten, was de onthulling dat het de steun had gekregen van General Motors. Specifiek het merk Cadillac, dat onder General Motors valt, zou de motoren voor Andretti gaan leveren.

Lees ook: FIA keurt Andretti officieel goed als elfde team op de grid

Maar al vrij snel kwam de vraag op: wat betekent dat precies? De aanmelding voor motorleveranciers voor 2026 was op dat punt namelijk al gesloten, en Cadillac zat niet tussen de zes ingeschreven bedrijven. Dat betekent dus dat de naam van Cadillac op de motor van een ander bedrijf geplakt wordt. Zogeheten ‘badging’ is niet ongebruikelijk in de Formule 1, en het lijkt erg op wat Red Bull en Honda momenteel doen. Andretti zou dus een motor bij een andere leverancier moeten halen, en al vrij snel werd duidelijk dat er een overeenkomst was gesloten met Alpine-Renault.

Contract met Alpine is verlopen

Maar dat is inmiddels bijna een jaar geleden. Die afspraak is niet meer geldig, zo vertelt Alpine-teambaas Bruno Famin aan Canal+. “We hebben inderdaad gesprekken met Andretti gevoerd. We hadden toen ook al een deal met hen gesloten, een voorcontract voor het leveren van de motoren. Dat contract liep echter af op 31 maart van dit jaar. Het was volledig afhankelijk van of ze een toetreding tot de Formule 1 konden krijgen, en die hebben ze toen niet gekregen.”

Andretti is inmiddels bijzonder dichtbij die toetreding. Het team heeft de goedkeuring van de FIA gekregen en voert nu gesprekken met Formula One Management. Als het management dan ook het team goedkeurt, dan komt Andretti eindelijk in de Formule 1. En dan kunnen volgens Famin de gesprekken ook weer opgestart worden. “Momenteel zijn we op geen enkele manier aan Andretti verbonden. Maar als ze eenmaal die beruchte goedkeuring hebben, dan kunnen we heel goed weer met hen over de motor gaan praten.”

