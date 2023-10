Er zijn nieuwe technische details bekendgemaakt over de auto’s en motoren van 2026. Auto, Motor und Sport (AMuS) meldt een hele serie technische specificaties, onder andere over het gewicht en formaat van de nieuwe auto’s. Volgens de Duitse publicatie kan dit ook flinke invloed hebben op de downforce van de nieuwe F1-bolides.

De Formule 1 zal in 2026 flink wat technische wijzigingen ondergaan. Allereerst gaat er een nieuw motorreglement in, iets wat Audi motiveerde om toe te treden en Honda overtuigde om toch te blijven. Maar met die nieuwe motoren komen ook nieuwe regels rondom de vormgeving van de auto’s. In 2022 ging er namelijk een andere serie regels in, dit keer over de aerodynamica. Deze regels waren echter toegespitst op de motoren van dat moment. De nieuwe motoren van 2026 zullen groter en zwaarder zijn, en dus moeten de bestaande regels daarop worden aangepast.

In totaal zullen de nieuwe motoren 193 kilo gaan wegen, ongeveer een kwart meer dan de huidige serie. Verschillende coureurs, onder wie Max Verstappen en GPDA-voorzitter George Russell, pleitten eerder voor lichtere auto’s. De FIA wil daar graag gehoor aan geven, en dus wordt er bij de rest van de auto wat gewicht weggesnoept. In plaats van acht versnellingen, zouden er nog maar zes in de nieuwe motoren zitten. De breedte van de auto wordt met tien centimeter verminderd, die van de wielbasis met twintig centimeter. In totaal worden de auto’s hierdoor twintig kilo lichter, ondanks dat de motoren dus zwaarder worden.

Downforce

De wijzigingen aan de vormgeving van de auto zorgen voor minder downforce. In totaal zo’n 40 procent minder, volgens de berekening van AMuS. De Formule 1 introduceert in 2026 ook nog actieve aerodynamica, waarmee de exacte vormgeving van verschillende onderdelen al rijdend aangepast kan worden naar de omstandigheden. Daarmee moet de luchtweerstand verder verminderd worden. Volgens de simulaties neemt de snelheid van de auto’s daardoor amper af.

Duurzame motoren

De motoren van 2026 zijn niet alleen groter en zwaarder, maar ook duurzamer. Het aandeel elektrische aandrijving zal veel meer zijn dan tegenwoordig. De nieuwe accu zal ongeveer 350 kilowatt produceren, tegenover de 120 van de huidige motoren. De actieve aerodynamica zal volgens de berekeningen ook helpen om de batterij sneller op te laden op de rechte stukken. Ook zullen de motoren volledig op duurzame brandstof draaien.

