De FIA en de Formule 1 willen graag dat het gewicht van de auto’s verminderd wordt. Het toegenomen gewicht van de auto’s zou de veiligheid geen goed doen.

De huidige Formule 1-auto’s zijn de zwaarste uit de geschiedenis van de sport. In de afgelopen vijftien jaar is het minimumgewicht van de Formule 1-auto’s met ruim tweehonderd kilo toegenomen. De auto’s van 2023 mogen niet lichter zijn dan 798 kilo, al wordt dat door alle nieuwe componenten van de afgelopen jaren ook moeilijk. Dat komt mede door de nieuwe hybride motor, veiligheidsmaatregelen zoals de halo, de grotere wielen en de nieuwe aerodynamische vormgeving.

‘Lichtere auto’s zijn veiliger’

“Eén ding is duidelijk: we hebben lichtere auto’s nodig”, zegt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem bij Motorsport.com. “Ik weet zeker dat dat beter is. Lichtere auto’s zijn veiliger en verbruiken minder brandstof. Het wordt moeilijk, maar iedereen wil het. Ik ga mijn best ervoor doen. Ik kom zelf uit het rallyrijden, waar niets zo gevaarlijk is als een zware auto.”

Ben Sulayem’s evenknie binnen de Formule 1, Stefano Domenicali, denkt er al net zo over. “Het gewicht is altijd al een twistpunt geweest. Met de nieuwe motoren en de batterij is het gewicht steeds groter geworden. Dat ligt niet in de aard van de Formule 1. We moeten daar in de toekomst echt naar gaan kijken.”

