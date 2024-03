Voormalig F1-coureur Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1 voor het omstreden wereldkampioenschap van 2008. De Braziliaan meent dat hij onterecht de titel verloor aan Lewis Hamilton. De FOM, de FIA én voormalig F1-topman Bernie Ecclestone werden vorige week voor de rechter gesleept.

Na lang aandringen bij de Formule 1 en de FIA restte Felipe Massa niks anders dan naar de rechter te stappen voor het gemiste wereldkampioenschap van 2008. Nadat Bernie Ecclestone – destijds de grote baas van de Formule 1 – zou hebben toegegeven dat een cruciale wending in het seizoen niet voldoende is onderzocht, was de maat vol. Massa is ervan overtuigd dat hij een goede kans maakt om nu, ruim vijftien jaar later, alsnog zijn gelijk te krijgen.

Tijdens de vierde ronde van het Formule E seizoen in São Paulo reageerde Massa op de rechtszaak. “Zoals ik al eerder heb aangegeven, zullen we vechten tot het einde”, zei de elfvoudige racewinnaar tegen RacingNews365. “Het is niet meer in mijn handen. We hebben een hele, hele goede groep mensen die hier op een professionele wijze mee aan de slag zijn gegaan.”

Felipe Massa schat de kans dat hij gelijk gaat krijgen hoog in. “Ik geloof oprecht dat we een goede kans maken om deze zaak te winnen”, vervolgde hij. “We vechten voor gerechtigheid, want het is niet eerlijk wat mij is overkomen.”

Chrashgate

Felipe Massa verloor de titel in 2008 van Lewis Hamilton. Het scheelde slechts één WK-punt of hij was wereldkampioen geworden met Ferrari. Echter, Massa is van mening dat hij alsnog aan het langste eind had getrokken als de crash van Nelson Piquet Jr. tijdens de GP van Singapore adequaat zou zijn onderzocht. Piquet Jr. reed zijn Renault opzettelijk in de muur en forceerde een safety car. Massa scoorde geen punten in Marina Bay door een mislukte pitstop tijdens diezelfde safety car. Het incident maakte heel wat los in de Formule 1-wereld en staat inmiddels bekend als ‘crashgate’.

