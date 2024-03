Sam Bird heeft dankzij een gewaagde inhaalmanoeuvre in de slotmeters de vierde ePrix van dit seizoen in de Formule E, ’s werelds eerste elektrische raceserie, gewonnen. De Brit wint voor Mitch Evans en Oliver Rowland. Robin Frijns en Nyck de Vries spelen een bijrol in São Paulo.

Voor de twee Nederlandse coureurs valt er op de Sambadrome in de Braziliaanse metropool 48 uur lang weinig eer te behalen. In de eerste training speelt zowel Robin Frijns (Envision) als Nyck de Vries (Mahindra) een bijrol. Geen van beide coureurs slaagt er bij de kwalificatie in door te dringen tot de shoot-out, waarvoor de beste acht zich plaatsen. Frijns vertrekt de race daardoor vanaf P17, zijn slechtste kwalificatie dit jaar; De Vries vanaf P13, zijn beste kwalificatie van dit jaar.

De eerste wereldkampioen Formule E, uit Sneek, blijft lange tijd op die dertiende plaats rondrijden. Na de eerste safety car sluipt De Vries op het bijna drie kilometer lange stratencircuit geruisloos de top-10 binnen (negende). Hij ligt op koers voor zijn eerste WK-punten, maar een incident met teamgenoot Edoardo Mortara kost hem zes plaatsen. De Vries is wel een van de weinige coureurs die in de slotfase nog twee zogenaamde attack modes (extra vermogen) over heeft. Desondanks slaagt hij er niet in zich alsnog in de punten te rijden. Net zo min als Frijns, die het Braziliaanse uitstapje vijf plaatsen achter De Vries als negentiende en laatste eindigt.

Over twee weken is de volgende voorstelling van de Formule E in Tokio.