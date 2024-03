Voormalig F1-coureur Felipe Massa sleept de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone voor de rechter voor het omstreden kampioenschap van 2008. De Braziliaan is van mening dat hem de titel is ontzegd na de controversiële crash van Nelson Piquet Jr. tijdens de toenmalige GP van Singapore. Massa eist naar verluidt een compensatie van 60 tot 150 miljoen Britse ponden.

Felipe Massa verloor het wereldkampioenschap in 2008 van Lewis Hamilton. Slechts één WK-punt scheidde de de Braziliaan van zijn rivaal van McLaren. Massa is van mening dat hij kampioen had moeten worden, mits de crash van Nelson Piquet Jr. tijdens de GP van Singapore adequaat zou zijn onderzocht. Piquet Jr. reed zijn Renault opzettelijk in de muur en forceerde een safety car, waardoor teamgenoot Fernando Alonso er met de winst vandoor ging. Massa scoorde geen punten in Marina Bay door een mislukte pitstop tijdens diezelfde safety car. Bernie Ecclestone, de toenmalige baas van de Formule 1, zou vorig jaar hebben toegeven dat er destijds genoeg bewijsmateriaal was om ‘crashgate’ te onderzoeken.

In een statement van het Braziliaanse advocatenkantoor dat Felipe Massa vertegenwoordigt, blijkt dat eerdere pogingen om tot een resolutie te komen zijn mislukt. De coureur zou geen andere keus hebben dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Naar verluidt eist de coureur een compensatie van 60 tot 150 miljoen Britse pond, wat overeenkomt met bedragen tussen de 70 en 175 miljoen euro.

Geen geloofwaardigheid

In het statement worden indirect ook recentere schandalen uit het F1-landschap aangehaald. “Uit recente gebeurtenissen blijkt dat kwesties van transparantie en integriteit in de Formule 1 relevant blijven. Het is duidelijk dat er serieus werk nodig is om de geloofwaardigheid in de toekomst te kunnen waarborgen.” Onlangs kwam FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem in opspraak toen hij verdacht werd van het vervalsen van een Grand Prix. Daarnaast blijft ook de vermeende zaak rondom grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner relevant.

