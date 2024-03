De positie van Red Bull-teambaas Christian Horner blijft uiterst wankel. Hoewel de Brit rond de GP van Saoedi-Arabië iedereen opriep weer over te gaan tot de orde van de dag, lijkt er achter de schermen bij Red Bull toch sprake van schuivende panelen. Zo zou Chalerm Yoovidhya, de Thaise miljardair en grootaandeelhouder van Red Bull, van gedachten zijn veranderd en niet langer onvoorwaardelijk achter Horner te staan.

De interne machtsstrijd bij Red Bull houdt de gemoederen al maandenlang bezig. Daar bovenop kwam de aanklacht van een vrouwelijke medewerkster van Red Bull tegen Horner vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de woensdag voor de openingsrace van het seizoen in Bahrein werd Horner na een intern onderzoek door Red Bull GmbH weliswaar vrijgepleit. Maar een dag later lag na een anonieme mail ineens compromitterend Whatsapp-verkeer tussen Horner en de vrouw in kwestie op straat.

Ook afgelopen weekend was er volop commotie toen Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko aangaf dat hij mogelijk geschorst zou worden. Aansluitend liet Max Verstappen weten als één man achter Marko te staan. Bij een gedwongen vertrek van Marko zou ook hij zijn conclusies trekken, zo sprak hij vrijdag.

Rust bij Red Bull geenszins teruggekeerd

Na enkele individuele gesprekken op zaterdag tussen Oliver Mintzlaff, hoofd sport bij Red Bull, en de hoofdrolspelers leek de situatie enigszins gedeëscaleerd. Helemaal nadat enkele uren later Max Verstappen en Sergio Pérez op de baan voor de tweede dubbelslag van het seizoen tekenden.

Toch is de rust nog geenszins teruggekeerd. Sterker nog, volgens diverse bronnen zou Horner alsnog kunnen sneuvelen, mogelijk zelfs al voor de volgende Grand Prix, later deze maand in Australië.

Onder andere F1-Insider en Motorsport Total melden dat de machtige Yoovidhya aan het twijfelen is gebracht over het aanblijven van Horner en de verdere reputatieschade die dat aan het concern zou kunnen toebrengen. In Dubai zou hij vandaag over de kwestie hebben gesproken met Mintzlaff en Franz Watlawick, een topman bij Red Bull die in deze kwestie nadrukkelijk oog houdt voor de zakelijke belangen van het energiedrankjesconcern.

Red Bull vreest reacties in VS

Binnen Red Bull is men met name bevreesd voor de reacties op de Amerikaanse markt. Nadat eerder een grote partij als Ford (vanaf 2026 partner van Red Bull Powertrains) aan de bel trok, willen invloedrijke vrouwenrechtenactivisten in de Verenigde Staten gaan oproepen tot een boycot van Red Bull, met mogelijk desastreuze gevolgen.

Daarnaast zou de medewerkster van Red Bull, door het team afgelopen week geschorst, een publieke verklaring voorbereiden om haar kant van het verhaal te vertellen en te reageren op vermeend misleidende uitspraken van Horner.

‘Rockband U2 laat van zich horen’

Tenslotte zingt er ook nog een hardnekkig gerucht rond: de Ierse rockband U2 zou zich met de zaak zijn gaan bemoeien. De broer van de aanklaagster is een zwager van gitarist The Edge.

De dreiging van onherstelbare reputatieschade in combinatie met de verstoorde verhoudingen binnen het F1-team zou voor Yoovidhya voldoende reden zijn om van gedachten te veranderen en zich aan te sluiten bij ‘het Oostenrijkse kamp’. Mark Mateschitz, zoon van de overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, heeft 49 procent van de aandelen in bezit. Hij wil naar verluidt al langer af van Horner, die binnen de organisatie te machtig dreigt te worden. Yoovidhya heeft 51 procent van de Red Bull-aandalen in handen.

Red Bull GmbH heeft vooralsnog niet gereageerd op de laatste ontwikkelingen. Een woordvoerder van Red Bull Racing refereert aan uitspraken van Horner na de race van zaterdag, waarin hij nog aangaf dankbaar te zijn voor de volledige steun van de aandeelhouders.

