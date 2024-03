Net terwijl Silly Season temidden van ‘Horner-gate’ niet gekker kon worden, meldt BBC Sport dat er een onderzoek loopt naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Deze wordt verdacht van het interfereren met een Formule 1-race. Bemoeienissen van Sulayem zouden de top drie tijdens de GP van Saoedi-Arabië in 2023 hebben beïnvloed.

Sulayem zou een straf hebben weggewuifd tijdens de GP in Jeddah. Volgens de BBC heeft een klokkenluider de FIA ​​hierop geattendeerd. De stewards hadden Aston Martin-coureur Fernando Alonso destijds een tijdstraf gegeven van tien seconden omdat er tijdens een eerdere tijdstraf aan de auto werd gesleuteld. De BBC heeft een FIA-rapport ingezien waarin staat dat Sulayem “eiste dat de stewards hun besluit ongedaan maakten.”

Doordat Alonso geen tien seconde extra hoefde te wachten, eindige hij in Saoedi-Arabië op het podium. Was de tijdstraf wel uitgedeeld, dan was Mercedes-coureur George Russell op P3 geëindigd. Een behoorlijke ingreep dus. Uiteraard is het voor FIA-personeel, inclusief president Sulayem, verboden om race-resultaten te vervalsen.

Destijds werd er geroepen dat de tijdstraf werd ingetrokken na vergadering tussen Formule 1-teams en de FIA. Volgens de BBC was het dus Sulayem die aan de touwtjes trok. De commissie die de zaak onderzoekt zou vier tot zes weken nemen om tot een uitslag te komen.

