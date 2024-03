Bernie Ecclestone werd maandag voor de rechter gesleept door oud F1-coureur Felipe Massa. Ecclestone stond aan het hoofd van de Formule 1 toen Massa tweede werd in het kampioenschap van 2008. Volgens de Braziliaan heeft hij onterecht verloren door de nalatigheid van de Formule 1 tijdens ‘crashgate’. De 93-jarige Ecclestone heeft begrip voor de keuze van Felipe Massa.

Maandag werd bekend dat Massa de FIA, de Formule 1 én Bernie Ecclestone aanklaagt voor de nalatigheid in het onderzoeken van ‘crashgate’. Renault-coureur Nelson Piquet Jr. zou opzettelijk zijn gecrasht tijdens de GP van Singapore, waardoor Felipe Massa de WK-punten verloor die hem het kampioenschap hadden opgeleverd. Bernie Ecclestone zou in 2023 hebben toegegeven dat er genoeg bewijslast was om ‘crashgate’ te onderzoeken. Om geen gezichtsverlies te lijden werd dit echter niet gedaan.

Bernie Ecclestone reageerde maandag op de rechtszaak, waarin Massa een schadevergoeding zou eisen van 70 tot 175 miljoen euro. De Engelse zakenman begreep de frustraties van de Formule 1-coureur volledig. “Als je het mij vraagt, doet hij (Massa, red.) wat juist is”, zei hij tegen PA Media. Daarbij is Ecclestone blij dat de oud Ferrari-rijder voor de Britse rechtbank heeft gekozen. “Ik denk dat het goed is dat hij een Engelse rechter laat beslissen.”

Fraudezaak

“Ik kan niks zeggen over de uitspraak of wat er gaat gebeuren”, voegde hij eraan toe. “Ik heb echt geen idee, ik denk dat niemand dat heeft.” Voor Bernie Ecclestone is de Engelse rechtbank inmiddels bekend terrein. De zakenman en voormalig Formule 1-baas stond vorig jaar voor de rechter voor een fraudezaak. Hij bekende toen bijna een half miljard euro te hebben achtergehouden voor de belastingdienst.

