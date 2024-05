De paddock in de Formule 1 is van oudsher een verzamelplaats van meningen en speculaties en daarmee een broedplaats voor intriges. In Miami is de paddock gevestigd op het veld van het Hard Rock Stadium, de thuishaven van de Miami Dolphins. Het favoriete gespreksonderwerp laat zich raden: de sportieve toekomst van Max Verstappen.

Jos Verstappen gaf dinsdag al een belangrijke hint door in een reactie op het vertrek van meesterontwerper Adrian Newey te herhalen dat het team uiteen dreigt te vallen. “Het is niet goed voor de interne rust als sleutelfiguren vertrekken. Dat is nu niet het geval.”

De interne machtsstrijd bij Red Bull, de commotie rond teambaas Christian Horner die beschuldigt wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de verstoorde arveidsverhoudingen en daarnaast de onzekerheid over de periode vanaf 2026, als in de Formule 1 een nieuw motorreglement van kracht wordt en Red Bull voor het eerst haar eigen motoren gaat ontwikkelen. Weliswaar met de steun van Ford, maar zonder de huidige motorleverancier Honda en dus ook zonder Adrian Newey, de man die met zijn autodesigns zijn handtekening zette onder dertien wereldtitels.

Schumacher: ‘Max heeft andere opties’

Volgens Ralf Schumacher heeft het kamp Verstappen allang de knoop doorgehakt. Hun toekomst ligt niet langer bij Red Bull, maar bij Mercedes. De Duitser claimt dat hij vernomen heeft dat Verstappen reeds met andere teams heeft gesproken. “Ik denk dat hij andere opties heeft”, stelt hij tegen Sky Deutschland. “De vraag is of het volgend jaar of het jaar daarna gebeurt, maar voor mij staat vast dat hij weg wil.”

Johnny Herbert, een andere oud-coureur die nu zijn geld verdient als analist, vermoedt dat Max Verstappen woedend is over het vertrek van Adrian Newey. “Zijn vader heeft al gewaarschuwd dat de boel daar gaat exploderen. Max wil daar absoluut geen onderdeel van zijn. Zijn enige optie is feitelijk Mercedes, of dat nou in 2025 of 2026 zal zijn.”

Max Verstappen heeft bij Red Bull zoals bekend een doorlopend contract tot en met 2028, maar zou daar volgens een clausule onderuit kunnen als ook Helmut Marko het team de rug toekeert.

Ecclestone: ‘Max is dom als hij vertrekt’

Bernie Ecclestone, de vorige eigenaar van de Formule 1, is één van de weinige mensen die nog gelooft dat Verstappen het beste af is bij Red Bull. Sterker, volgens de inmiddels 93-jarige Brit zou Verstappen ’te intelligent’ zijn om het team te verlaten. Als hij dat wel zou doen, is dat ‘dom’, zo stelt hij tegen de Britse journalist Ian Parkes van RN365. “Max kan nergens heen waar hij volgens mij precies dezelfde service krijgt als bij Red Bull.”

Ecclestone erkent ook dat de 26-jarige Verstappen zo kan bewijzen dat hij de ster is en niet de auto van Red Bull. “Misschien wil Max ergens anders heen om te bewijzen dat hij degene is die het verschil maakt en niet de auto. Maar waar zou hij naartoe gaan? Ik denk dat Mercedes dan uiteindelijk de meest voor de hand liggende keuze is.”

