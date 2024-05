Met het vertrek van meesterontweroer Adrian Newey begin 2025 komt er nog meer druk te liggen op de schouders van Pierre Waché. De technisch directeur van Red Bull gaf in de dagelijkse praktijk al leiding aan een team van zo’n 600 mensen, van wie de helft ingenieurs. Echter, vanaf komend seizoen zijn alle ogen op hem gericht. Kan hij de erfenis van Adrian Newey dragen?

FORMULE 1 Magazine sprak eind vorig seizoen met Waché over zijn werk, maar ook over zijn persoonlijk ambities. Lees hieronder het verhaal, dat hier en daar is geactualiseerd op basis van de laatste gebeurtenissen.

Een gesprek met Pierre Waché (48) gaat doorgaans gepaard met een glimlach. De Fransman is bloedserieus als het om zijn vak en de Formule 1 gaat, maar als het gaat om zijn beheersing van de Engelse taal drijft hij af en toe de spot met zichzelf. Zijn accent doet denken aan dat van caféhouder René uit de wereldberoemde comedyserie Allo Allo uit de jaren ’80 en ’90 met de bekende oneliner: ‘Listen carefully, I shall only say this once…’ “Mensen kunnen tenminste horen dat ik een Fransman ben”, zegt hij.

Afgestudeerd biochemicus

Als afgestudeerd biomechanicus met een passie voor autosport trad Waché na zijn universitaire studies in Frankrijk (Institut National Polytechnique De Lorraine in Nancy) en de Verenigde Staten (Georgia Tech, Atlanta) in 2001 in dienst van Michelin, destijds bandenleverancier van de Formule 1. Via een tussenstap bij BMW-Sauber belandde hij in 2013 bij Red Bull Racing. Eerst als chief engineer, sinds 2018 is hij technisch directeur van het team van Max Verstappen en tot voor kort op technisch vlak de tweede in lijn, achter meesterontwerper Adrian Newey. Inmiddels is hij de nieuwe grote man…

Voor Waché was de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes een compleet andere wereld dan wat hij voorheen gewend was. “Michelin is vanzelfsprekend geen raceteam, maar een bandenfabrikant. Dat houdt een totaal andere dynamiek in. Bij Michelin ging het om productontwikkeling en daarna de verkoop. Er werd heel veel geld geïnvesteerd in middellange- en langetermijnprojecten. Bij Red Bull richten we ons vooral op races te winnen, dat is de korte termijn. Ik ben heel competitief ingesteld, daarom hou ik zo van Formule 1. Het is de enige plek ter wereld waar je een technische competitie hebt, voor een engineer is dat geweldig.”

Franse bakkerij in Oxford

Ook het cultuurverschil was even schakelen, geeft Waché toe. “Een Fransman in het Verenigd Koninkrijk, dat vergt enige aanpassing, ja.” De eetcultuur, om maar iets te noemen. “We hebben in Oxford, waar we wonen, een heel mooie Franse bakkerij, maar het smaakt toch anders.”

“Hiervoor woonden we in Zwitserland. Onze drie kinderen spraken Duits. Dat was voor hen een grote aanpassing. Inmiddels zijn ze volledig geïntegreerd en spreken ze native Engels, in ieder geval vanuit mijn perspectief. Ze hebben in ieder geval niet mijn accent. Leven in een ander land heeft ook in mijn geval niet alleen een grote impact op mijn persoonlijke leven, maar ook op mijn werk. Je moet je uitdrukken in een andere taal. Zeker als het gaat om details kan dat een handicap betekenen, het is gewoon lastiger subtiel iets te definiëren, helemaal als het gaat om gecompliceerde technische zaken. Dat heeft tijd gekost.”

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen en Pierre Waché in overleg (Getty Images)

Bovendien is er de prestatiedruk van een topteam. “Het werk bij Red Bull is fundamenteel niet anders dan bij Sauber-BMW, het doel wel. En daardoor ook de sfeer en de mensen om je heen. Bij Sauber werkte ik ook met goede mensen, maar we hadden niet de middelen die we bij Red Bull wel hebben. We probeerden het maximale te doen met hetgeen we tot onze beschikking hadden. Bij Red Bull hebben we in principe alle middelen en zijn er dus geen excuses om te verliezen.”

Waché: ‘Ik ben een perfectionist’

Dat maakt volgens Waché dat de druk veel hoger ligt en ook persoonlijker aanvoelt. “In ieder geval bij mij. Ik ben een perfectionist. Technische mensen zijn strikt. Op ons niveau is niet de perfectie die je nooit bereikt belangrijk, maar aandacht voor details. Want daarmee maken we het verschil. In ons vak is een auto die 1% langzamer is een slechte auto, dat is bizar als je erover nadenkt.”

Wat dat betreft heeft Waché met zijn team van zo’n 300 ingenieurs en zo’n 300 mensen aan productiepersoneel in 2023 goed werk afgeleverd. Verstappen won afgelopen seizoen 19 van de 22 races, Sergio Pérez won er twee. Nog nooit was een team zo dominant. Ook dit seizoen is vooralsnog voortvarend begonnen met vier overwinningen van Verstappen in vijf races. Eenmaal viel hij uit met remproblemen, in Melbourne.

Ook Waché stelde zich in 2023 geregeld de vraag of de RB19 nou zo snel was of Max Verstappen zo goed. “Een snelle auto ontwikkelen is een concept, het bestaat niet. Een snelle auto is een auto waarmee de coureur maximaal kan presteren. In dat opzicht hebben we gefaald, omdat slechts één coureur, Max in dit geval, er goed mee overweg kon. Dat is een talent van Max, dat hij de auto gedurende het hele seizoen en onder verschillende omstandigheden goed wist te gebruiken. Aan de andere kant hebben wij op onze beurt Checo wellicht niet goed begrepen wat hij nodig heeft om ook het potentieel uit de RB19 te kunnen halen.”

‘Talent en auto komen samen’

Maar of het succes van 2023 vooral op het conto kwam van Max of dat het toch de auto was? “Ik denk dat je beide nodig hebt. Hoe meer talent de coureur heeft, hoe beter de auto presteert. Omdat talent en auto samenkomen. Naarmate je een auto makkelijker maakt om mee te rijden, verminder je het potentieel ervan. Geloof me, als ik deze auto zelf zou rijden, zou ik niet alleen langzaam zijn, maar ook crashen.”

Gianpiero Lambiase en Pierre Waché (Motorsport Images)

Waché vertelde zich bevoorrecht te voelen dat hij nauw heeft kunnen samenwerken met Adrian Newey. “Zonder hem zou ik niet bij Red Bull hebben gezeten. Hij is de man geweest die me hierheen haalde. Ik heb sinds mijn komst ontzettend veel van hem geleerd. De manier waarop we samenwerken evolueerde met het jaar. Hij werkt ook niet meer volledig voor het F1-project, wat betekent dat ik meer ruimte heb. En Adrian is een zeer competitief persoon. Hij geeft nooit op. In veel opzichten is hij een inspiratiebron voor mij. Zijn motivatie en toewijding zijn indrukwekkend, zeker als je nagaat wat hij allemaal al heeft bereikt. Hij daagt je altijd uit na te denken wat nóg beter kan.”

In die zin lijken hij en Newey best wel op elkaar, vervolgt Waché. Bij een slecht resultaat slaapt hij slecht, vertelt hij. Maar bij een goed resultaat ook. Lachend: “Ik slaap nooit.”

‘Voor ons is dit werk topsport’

Dan: “Dit werk neemt een groot deel van je leven in beslag. Het zit altijd in mijn hoofd, ook omdat ik werk met een heel goed team. We dagen elkaar altijd uit. Het gevolg is wel dat je ook ’s nachts nog ligt te denken over dingen die gezegd zijn. En de werkomgeving is ongekend competitief. We willen beter zijn dan alle anderen. We zijn geen coureurs, maar ook voor ons is dit werk topsport.”

Waché zegt tevreden te zijn met zijn rol als technisch directeur. Een functie als teambaas, op termijn? Hem niet gezien. Hij opereert liever buiten de spotlights, als de stille kracht van Red Bull. “Het werk wat ik nu doe, is wat ik leuk vind. En als je iets hebt wat je leuk vindt, geef je dat niet weg.” Ook al zijn het tropenjaren, bekent hij. Zeker aan het eind van het seizoen is de vermoeidheid voelbaar. Gas terug? Hooguit even. Waché: “Het werk is nooit af. We hebben al veel gewonnen, maar dat willen we voortzetten.”

