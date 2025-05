Niet alleen in het land der blinden, ook bij de zienden is eenoog koning. Helmut Marko is de langst dienende talentscout. En minst succesvolle, beweert Noël Ummels, één van de vaste columnisten van FORMULE 1 Magazine.

Hij meet pakweg 1,60 en dus kun je hem makkelijk over het hoofd zien, maar het is toch een beetje alsof je onder aan je linkerbeen op zoek bent naar je rechterhand. Die gedroomde podiumplek voor eigen publiek bleef uit, maar duidelijk is dat sinds hij bij Red Bull debuteerde in de Grand Prix van Japan, Yuki Tsunoda eindelijk de man is die in elk geval in de buurt van teamgenoot Max Verstappen komt. Er waren jaren voor nodig om die uitgerekend binnen de eigen gelederen te vinden. Genoeg redenen hem eerder niet in dat stoeltje te zetten: te wisselvallig, neigt te veel naar fouten, is mentaal instabiel, ontploft achter het stuur. Dat zal allemaal wel, maar huur dan een mental coach in. Een sportpsycholoog had zijn ontwikkeling jaren kunnen versnellen.

En nu is dat handjevol minpunten plotseling als sneeuw voor de zon verdwenen? Nee hoor, Red Bull, en dan met name de man tot wiens takenpakket het behoort, heeft weer eens een sterk staaltje onkunde aan de dag gelegd in talentscouting. Helmut Marko doet dit werk al decennialang en wordt er vaak om geprezen, terwijl hij er in feite een potje van maakt. Een optelsom leert dat hij in de opstapklassen ruim honderd Red Bull-juniors heeft gesleten. Vaak gaf hij hun maar een jaar, soms iets langer. En dan heeft hij er ook nog de nodige overtollig verklaard in de Formule 1, van wie bij onder de huidige generatie Carlos Sainz, Alexander Albon en Pierre Gasly. Puike coureurs maar geen hemelbestormers. Omgekeerd heeft hij hemelbestormers als Fernando Alonso en Lewis Hamilton gemist.

‘Geen visie, maar trial and error’

Dat getuigt niet van visie, het is trial-and-error. Met hagel schieten en ja, dan komt er allicht weleens een toptalent bovendrijven. Vandaar dat op het cv van Marko prijkt dat hij de ontdekker van Sebastian Vettel is. Waarschijnlijk schrijft hij Max Verstappen er ook bij, maar die werd toch echt ontdekt door zijn vader en toen hij rijp was voor de Formule 1 moest je wel stekeblind zijn als je hem níét wilde hebben. Ook Marko had aan zijn ene oog genoeg om te zien dat Max van de buitencategorie was. De balans: dik honderd pogingen om de krenten uit de pap te halen, leverden slechts één wereldkampioen op. Om het aardig te zeggen: aan zijn beoordelingsvermogen schort nogal wat.

En toch lijkt hij zich nu te gaan revancheren. Marko werd onlangs 82 en de jaren beginnen te tellen. In uitspraken sorteert hij voor op zijn afscheid en hij heeft ook al zijn ideale opvolger in het vizier: diezelfde Sebastian Vettel. Grote kans dat hij daarmee voor de tweede maal in de roos schiet. Vettel is het sociale type dat de volgende generatie graag dezelfde kansen biedt als hij van Red Bull kreeg. Niet voor niets coacht hij jonge vrouwelijke karters in Saoedi-Arabië. Een stuk zachtaardiger dan Marko en beide ogen de kost gevend.

Vettel hoeft niet honderd keer te schieten om één keer te raken. Hij zal strenger zijn in zijn selectiebeleid, met alleen plaats voor echt talent. En als je strenger selecteert aan de poort, hoef je niet steeds meedogenloos je halfbakken probeersels de deur te wijzen. Red Bull was toch al van plan de talentpool in te krimpen. Alleen, dan moet Vettel de baan wel willen, natuurlijk. Of Tsunoda dan nog door de ballotage komt? De tijd zal het leren.

