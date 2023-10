Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft schuld bekend in een fraudezaak in Engeland. De 92-jarige Brit werd ervan verdacht ruim 400 miljoen pond (omgerekend €463 miljoen) achter te houden voor de belastingdienst. Na eerder nog te hebben beweerd onschuldig te zijn, heeft Ecclestone op donderdag de aanklacht erkend.

De zaak betreft geld dat Ecclestone in Singapore op een bankrekening heeft gestald. Volgens de aanklagers zou Ecclestone dat geld niet gemeld hebben bij de belastingdienst. Ecclestone ontkende eerder in alle toonaarden dat dit waar was, maar heeft zijn pleidooi nu aangepast. Op donderdag liep de Brit de rechtbank in en zei kort maar bondig: ‘Ik beken schuld’. Had hij dit niet gedaan, dan zou de rechtszaak rondom deze kwestie volgende maand beginnen.

De kwestie begon in 2015, toen de Britse belastingdienst onderzoek deed naar de inkomsten van Ecclestone. De Brit werd toen gevraagd of hij in of buiten Engeland nog trustfondsen had die niet bij de belastingdienst bekend waren. Ecclestone zei toen nee, wat dus niet blijkt te kloppen. Volgens de aanklager wist Ecclestone toen nog niet wat zijn antwoorden los zouden maken.

“Meneer Ecclestone had niet goed door hoe de rekeningen in elkaar zaten”, zegt aanklager Richard Wright. “Daarom wist hij ook niet of het onder de belastingregeling viel of niet. Hij erkent nu dat het verkeerd was om op deze manier op de vragen te antwoorden. Hij accepteert nu dan ook dat hij inderdaad nog belasting moet betalen over deze inkomsten.”

Afspraak over straf

Sky News meldt dat Ecclestone en de belastingdienst een overeenkomst sloten om de zaak tot een einde te brengen. Ecclestone zal ruim €755 miljoen aan belasting betalen, terugslaande op een periode van achttien jaar. Een deel van dat geld was al betaald, een deel daarvan komt er nu nieuw bij vanwege de achtergehouden inkomsten. Hierdoor ontloopt Ecclestone naar alle waarschijnlijkheid een gevangenisstraf, al is nog niet definitief bekend wat zijn straf zal zijn.

Bernie Ecclestone was van 1978 tot en met 2016 de grote baas van de Formule 1. Begin 2017 verkocht hij de sport aan Liberty Media en werd hij als baas vervangen door Chase Carey. Ecclestone is ook teambaas geweest van Brabham waar verschillende topcoureurs reden, onder wie Nelson Piquet, Carlos Reutemann en Niki Lauda. Ecclestone’s vrouw, de 46-jarige Fabiana Flosi, is vicevoorzitter van de FIA en verantwoordelijk voor de Zuid Amerikaanse tak van de organisatie.

