Horner legt uit hoe Mercedes van mening veranderde en Australische GP dwarsboomde

Christian Horner heeft twee maanden na het fiasco in Australië meer uitleg gegeven bij de afgelasting van de seizoensopener. Volgens de Red Bull-teambaas was er een akkoord om minstens de vrijdag zoals gepland te laten verlopen, totdat Mercedes in het midden van de nacht van mening veranderde. “Dat zette de situatie op zijn kop en veranderde de uiteindelijke uitkomst.”

Christian Horner staat in zijn column voor Red Bull stil bij de afgelasting van de GP van Australië en wat eraan voorafging. “Als je de klok terugdraait naar de Australische GP waren er zo’n 13 mensen in de paddock die symptomen van corona vertoonden, en ze werden allemaal getest.” Een persoon, een teamlid van McLaren, testte uiteindelijk positief, waarna het team zich terugtrok. “Op dat moment voelde het allemaal nogal knullig, zeker zonder alle feiten te kennen. Dit was het enige positieve geval van duizenden mensen die in de paddock werkten”, vertelt Horner.

Een meeting met alle teams en F1-baas Ross Brawn volgde. Daar stelde Horner voor om de vrijdag zoals gepland te laten verlopen, en vervolgens de situatie opnieuw te evalueren. “Omdat de autoriteiten nog steeds tevreden waren dat het evenement doorging, stelde ik, zoals velen van ons, voor dat vrijdag zou verlopen zoals gepland en dat we de situatie regelmatig opnieuw zouden moeten beoordelen. Als mensen symptomen vertoonden, zouden ze worden getest (…) en als er nog meer gevallen zouden zijn, konden we alsnog beslissen of het evenement zou doorgaan. Dan zou het evenement in ieder geval zijn begonnen”, gaat de Red Bull-teambaas verder.

Horner begrijpt dat McLaren zich terugtrok, maar dat zou niet het einde van de GP mogen betekenen. “Het was McLarens beslissing om zich terug te trekken, daar hadden ze het recht toe gezien de omstandigheden. Maar er staat niets in de regels dat zegt dat als een team zich terugtrekt, de anderen hetzelfde moeten doen.“

Twee kampen

“Gezien de toenmalige richtlijnen en het feit dat in hetzelfde weekend andere sportevenementen in Australië plaatsvonden, heb ik erop aangedrongen om door te gaan omdat er maar één positieve test was. Die ene test resulteerde in twee kampen onder de teams.”

Uiteindelijk moesten Ross Brawn de knoop doorhakken. “Ross belde FIA-baas Jean Todt, die zei dat hij de meerderheid zou volgen. Dat betekende dat Ross de doorslaggevende stem had. Hij was het eens met mijn suggestie om binnen 24 uur verdere tests uit te voeren en de situatie te evalueren. Ook hij wilde dat het evenement op gang kwam.”

Zo leek het er in de nacht van donderdag op vrijdag op dat het GP van Australië zoals gepland van start zou gaan. “Maar kort na het einde van de vergadering kreeg ik omstreeks drie uur ’s nachts een telefoontje van Ross. Hij zei dat we een probleem hadden, omdat Mercedes van mening was veranderd. Dat betekende ook dat ze geen motoren aan hun klanten (Williams en Racing Point, red.) zouden leveren. Dat zette de situatie op zijn kop en veranderde de uiteindelijke uitkomst. Er restte de F1 weinig andere keus dan het evenement te annuleren.”

