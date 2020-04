Racing Point-teambaas Szafnauer: ‘Race in Melbourne had veilig kunnen doorgaan’

Otmar Szafnauer denkt dat de GP van Australië, die twee dagen voor de race werd afgelast, veilig had kunnen doorgaan. Volgens de Racing Point-teambaas was het risico op de verspreiding van het coronavirus in de paddock laag. “Als ik er nu op terugkijk denk ik dat we veilig hadden kunnen racen.”

De chaos rond Albert Park was op 13 maart compleet. Zou het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen enkele uren voor de eerste vrije training alsnog afgelast worden? Otmar Szafnauer blikt bij CNN terug op de vrijdag in Melbourne. Na de nacht voordien uren te hebben vergaderd, verwachtte Szafnauer op vrijdag gewoon te gaan rijden.

“We verlieten de vergadering donderdagnacht rond half twee, twee uur. Op dat moment had de meerderheid voor racen gestemd. We gingen slapen, werden vier uur later wakker, en wanneer ik in de paddock aankwam zei iedereen: ‘We gaan niet racen’”, doet Szafnauer zijn verhaal. “Ik zei: ‘Jawel, vier uur geleden stemden we nog voor racen!” Snel werd duidelijk dat ondanks de stemming, er niet gereden zou worden.

Zes weken na het weekend in Australië heeft de Racing Point-teambaas tijd genoeg gehad om na te denken over het hele gebeuren. “Het was lastig om de toekomst te voorspellen in Melbourne, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik dat we veilig hadden kunnen racen. Als we waren gaan racen natuurlijk”, vertelt Szafnauer.

Volgens de Roemeense Amerikaan was er weinig gevaar. “Het risico was erg klein, ik denk dat de race had kunnen doorgaan. De Australische overheid gaf ons groen licht.” Uiteindelijk koos de Formule 1 voor de veilige oplossing en werd het raceweekend in Melbourne afgelast. “Er was op dat moment echter een groot vraagteken en door dat vraagteken namen we denk ik het veilige besluit door niet te racen.”

