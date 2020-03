Schrappen GP Australië was ‘enorm lastig, maar de juiste beslissing’

De Formule 1, FIA en organisatie van de Grand Prix van Australië hebben veel kritiek gekregen voor hoe lang het duurde om met een beslissing te komen over het doorgaan van de race. “Maar het was de laatste dagen telkens reageren op een zich snel ontwikkelende situatie.”

Dat is, kort samengevat, het onderdeel tekst en uitleg. Verzameld door journalisten deden Formule 1-topman Chase Carey en race-organisator Andrew Westacott hun best – om na het maken van excuses aan alle fans – inzicht te geven in hoe en waarom het zo lang duurde voor er een besluit lag. “Het was de laatste dagen telkens reageren op een zich snel ontwikkelende situatie”, zegt Westacott.

Dat bij een McLaren-teamlid coronavirus werd vastgesteld, was uiteraard een factor. Net als advies van medisch experts. Daar kwam het advies van de afdeling volksgezondheid van deelstaat Victoria bij. ‘Of niet racen, of racen zonder publiek’, zou die hebben gezegd. De teams mengden zich er ook in. Die zouden qua mening eerst verdeeld zijn, maar een meerderheid heeft naar verluidt tegen racen gestemd.

De uiteindelijke beslissing is daarbij genomen door alle partijen samen: organisatie, overheid, Formule 1, FIA en de Formule 1-teams. “De meningen liepen uiteen”, zegt Carey daarover. “Daar moesten we doorheen komen. Dat is gelukt. Zo zijn we tot deze beslissing gekomen. De juiste”, denkt hij. Net als Westacott. “De gezondheid staat voorop. Dat is ook wel gebleken met deze beslissing.”

Van de suggestie dat geld voorop stond (met Lewis Hamilton die de gevleugelde uitspraak ‘cash is king‘ deed tijdens de FIA-persconferentie) en er daarom zo lang getwijfeld is, wil Carey niks weten. “Als het geld inderdaad regeerde, zouden we deze beslissing niet hebben genomen. Toen we hier kwamen als sport, was de situatie simpelweg heel anders dan nu.”

