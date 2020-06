Webber ziet zijn oude teamgenoot Vettel worstelen: ‘Hij ziet er ouder uit dan hij is’

Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Sebastian Vettel, die na dit jaar vertrekt bij Ferrari. Zijn oud-teamgenoot Mark Webber heeft wel een idee wat de viervoudig wereldkampioen van plan is. “Seb is nog hartstikke jong om met pensioen te gaan, maar het zou me niet verrassen als hij ermee stopt.”

In de podcast At the Controls gaat Webber, van 2009 tot 2013 bij Red Bull teamgenoot van Vettel, uitgebreid in op zijn relatie met de Duitser en diens toekomst. “Ik heb geen idee waar hij naartoe zou moeten”, zegt de Australiër. “Ik zie Seb niet rijden voor een team uit het middenveld. Hij heeft in zijn hele carrière bijna altijd voor het podium gereden. Renault? Kan ik me niet voorstellen. Misschien blijft hij in 2021 aan de kant en overweegt vervolgens een comeback.”

Webber oordeelt verder dat zijn voormalige teamgenoot bij Red Bull vermoeid oogt. Volgens hem mede een gevolg van de enorme prestatiedruk die er op de schouders van een Ferrari-coureur rust. “Je ziet dat Seb er ouder uitziet dan hij is (32). Ik denk dat hij ’s ochtends bij het opstaan niet meer de bijzondere vreugde ervaart om de rode auto te besturen. En dat is voor een sportman wel een probleem. Seb heeft alles gegeven om het team op te bouwen en een wereldtitel te winnen. Dat is niet gelukt. Volgens mij heeft zijn zelfbewustzijn sterk geleden onder de Italiaanse cultuur. En dat heeft niet geholpen om zijn batterijen steeds weer op te laden.”

Ferrari heeft met de contractverlenging van Charles Leclerc alle toekomstkaarten op de Monegask gezet, Carlos Sainz is inmiddels als vervanger van Vettel aangetrokken. Het zou Webber niet verbazen als de veteraan zich uit de Formule 1 terugtrekt. “Seb is nog hartstikke jong om met pensioen te gaan, maar het zou me niet verrassen als hij ermee stopt. Ik hoop alleen niet dat het gebeurt.”