Parabolica, aflevering 1: ‘Wees niet verbaasd als papa Latifi Williams binnenkort koopt’

Jullie kunnen ons al jaren online en in het blad lezen en we zijn te beluisteren via onze Paddockpraat-podcast, maar vanaf dit seizoen komt FORMULE 1 ook naar jullie in video-vorm! In Parabolica, onze nieuwe videoshow, bespreken we de actualiteit, blikken we vooruit op de aankomende Grand Prix en kan er altijd wel een gewaagde voorspelling van af. Welkom bij de allereerste aflevering van Parabolica!

Indeling aflevering:

00:00 Intro

00:40 Actualiteit

03:35 Vooruitblik met Ho-Pin Tung

06:20 Het weer in Spielberg

07:20 Door de lens van Peter

08:38 Pronostiek

09:20 Afscheid

