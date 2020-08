VT2: Hamilton rijdt snelste tijd, Ricciardo derde, motorproblemen voor Vettel

Lewis Hamilton heeft de tweede vrijdagtraining van het tweede raceweekend op Silverstone als snelste afgesloten. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas reed de tweede tijd, voor Daniel Ricciardo. Max Verstappen finishte op P4 terwijl Sebastian Vettel zijn Ferrari aan de kant moest parkeren met motorproblemen.



Op een heet maar bewolkt Silverstone zijn de coureurs niet gehaast om aan de tweede trainingssessie te beginnen. Wanneer er dan toch tijden op de tabellen verschijnen is het net als vanochtend Mercedes dat bovenaan staat. Uiteindelijk is het Lewis Hamilton die de sessie als snelste afsluit met een 1:25.606. Hij is daarmee 0,176 seconde sneller dan Valtteri Bottas.

Max Verstappen rijdt op vrijdagnamiddag ‘maar’ 15 rondjes, het laagste aantal van alle coureurs. Desondanks finisht de Nederlander als vierde, op zo’n acht tienden van snelste man Hamilton.

Teamgenoot Alexander Albon lijkt net als vorige week het goede ritme niet te vinden op de Engelse omloop. Tijdens VT2 raakt de Red Bull-coureur niet verder dan plaats 11. Daniel Ricciardo gaat wel weer goed rond Silverstone. De Australiër klokt de derde tijd, voor Max Verstappen. Het Racing Point-duo Stroll-Hülkenberg vervolledigt, in die volgorde, de top 6.

Lager op de tijdstabellen vinden we Vettel, op plek veertien. De Duitser blijft worstelen met de SF1000 op Silverstone. Aan het einde van de sessie laat Vettel plots een lang oliespoor achter in de tweede sector. “Motorpech”, meldt de Duitser over de boordradio alvorens zijn Ferrari aan de kant te parkeren. Enkele minuten later staat ook Antonio Giovinazzi stil met zijn Alfa Romeo, de Italiaan klokt tijdens VT2 de traagste tijd.

