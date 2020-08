VT1: Bottas net iets sneller dan Hamilton, Verstappen derde op Silverstone

Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft in de eerste training voor het tweede raceweekend op Silverstone de snelste tijd neergezet. Teamgenoot Lewis Hamilton was tweede, voor Red Bulls Max Verstappen.

Lees ook: Verstappen mikt op P3 op Silverstone én in WK: ‘Normaal gesproken het hoogst haalbare’

Het verschil tussen de snelste Mercedes-coureur en Verstappen was daarbij niet gering: 0.727 seconde. Voor Verstappen leek het op het oog echter niet de makkelijkste sessie. De Nederlander had tot een halfuur voor het eind wel een ronde of tien gereden, maar nog geen tijd neergezet.

Verstappen deed dat uiteindelijk met net iets minder dan dertig minuten te gaan, en zette op een setje softs een 1:26.893 neer. In zijn RB16 kwam hij alsnog tot 24 ronden in totaal. Bottas deed er 21, Hamilton 23. Ook zij reden hun snelste tijd op softs.

Achter de top drie was Racing Point-invaller Nico Hülkenberg, weer in actie omdat Sergio Pérez weer positief testte op corona, vierde. Hij zat in de omstreden ‘roze Mercedes’ slechts 0.049 seconde achter Verstappen, met Racing Point dat straf heeft gekregen voor het kopiëren van Mercedes.

Lees ook: Renault wint zaak van Racing Point: boete en puntenaftrek voor kopiëren van Mercedes

Ferrari’s Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren vijfde en zevende, met Alexander Albon er tussenin. Van Albon tot Nicholas Latifi op plaats zestien zat iedereen binnen een seconde. Grote incidenten deden zich niet voor. De bandenslijtage was wel, zoals verwacht, zeer hoog.

Lees ook: Bottas op zijn hoede voor komend weekend: ‘Dit gaat een probleem worden voor iedereen’